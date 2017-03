Galicia sitúase como segunda comunidade con menor taxa de crecemento da produción industrial en xaneiro, cun 3,6%

Galicia foi a segunda comunidade que rexistrou menor taxa de crecemento do Índice de Produción Industrial (IPI) en xaneiro en relación ao mesmo mes do ano pasado, co 3,6 por cento.

En concreto, segundo os datos publicados este mércores polo Instituto Nacional de Estatística (INE), recollidos por Europa Press, as menores taxas positivas corresponderon a Castela-A Mancha (2,1%), Galicia (3,6%), País Vasco (4,8%) e Castela e León (4,9%).

En total en España, o Índice Xeral de Produción Industrial (IPI) creceu un 7,1% o pasado mes de xaneiro en relación ao mesmo mes de 2016, taxa 8,6 puntos superior á de decembro.

Co avance interanual de xaneiro, a produción industrial regresa de novo a taxas positivas despois de que en decembro de 2016 caese un 1,5%.

Todos os sectores elevaron a súa produción respecto de xaneiro de 2016, especialmente a enerxía e os bens de consumo duradeiro, que presentaron taxas interanuais do 11,1% e do 10,2%, respectivamente. Seguíronlles os bens intermedios (+7,9%), os bens de equipo (+5,6%) e os bens de consumo non duradeiro (+4%).

Corrixida de efectos estacionales e de calendario, a produción industrial presentou en xaneiro un crecemento do 2,5% respecto ao mesmo mes de 2016, taxa medio punto superior á rexistrada en decembro. Con este crecemento, a produción industrial, corrixida de estacionalidade e calendario, acumula 39 meses consecutivos de incrementos interanuais.

En taxa mensual (xaneiro de 2017 sobre decembro de 2016) e eliminando os efectos estacionales e de calendario, a produción industrial aumentou un 0,3% no primeiro mes do ano, fronte ao retroceso do 0,5% de decembro e o descenso do 0,2% experimentado un ano antes.

A enerxía presentou a maior taxa mensual en xaneiro, cun avance do 4,6%, seguido dos bens de equipo, que incrementaron a súa produción un 0,9% respecto de xaneiro de 2016. Por contra, os bens de consumo duradeiro recortárona un 1,4%, os bens intermedios un 0,9% e os bens de consumo non duradeiro un 0,7.

Por comunidades autónomas, todas presentaron en xaneiro taxas interanuais positivas, entre as que destacan as de Estremadura (23,7%), Cantabria (17,2%) e Navarra (15%).