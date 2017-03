O prezo da vivenda libre sobe un 2% en 2016 en Galicia, a maior alza desde 2008, pero por baixo da media

O prezo da vivenda libre subiu un 2% en 2016 en Galicia respecto ao ano anterior, segundo o Índice de Prezos de Vivenda (IPV) do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicado este mércores.

Esta subida está por baixo da alza do 4,7% de media en España. En 2016, todas as comunidades autónomas --máis as cidades de Ceuta e Melilla-- rexistraron taxas medias positivas no prezo da vivenda.

Os aumentos máis pronunciados de prezos corresponderon a Madrid (+8,6%), Cataluña (+7%), Baleares (+6,2%), Melilla (+5,3%) e Ceuta (+5,2%), mentres que os menores repuntes déronse en Castela-A Mancha (+0,8%) e Castela e León (+1,1%).

Con todo, o aumento en Galicia de prezos de vivenda libre supón o maior desde 2008. Entre 2009 e 2014 as taxas foron negativas, mentres que a subida de 2015 foi do 1,5%.

Así, na vivenda nova o aumento en 2016 na Comunidade galega foi do 5,3%, fronte ao 6,5% de media en España. O incremento da vivenda de segunda man en Galicia foi dun 1% respecto de 2015 (+4,4% en España).

No tocante á variación do último trimestre do ano respecto do tres meses anteriores, o prezo da vivenda libre en Galicia baixa un 0,6%, mentres sobe un 0,4% en España.

Ademais, na comparativa do tres últimos meses de 2016 co último trimestre de 2015 hai un avance nos prezos do 2,1% en Galicia, tamén menos que no Estado (+4,5%).

DATOS ESTATAIS

O prezo da vivenda libre subiu unha media do 4,7% en 2016 respecto ao ano anterior, o seu terceiro repunte anual consecutivo tras seis anos de caídas e o máis elevado desde o exercicio 2007.

Entre 2008 e 2013, o prezo da vivenda libre rexistrou descensos anuais de distinta intensidade: do 1,5% en 2008, do 6,7% en 2009, do 2% en 2010, do 7,4% en 2011, do 13,7% en 2012 e do 10,6% en 2013. En 2007, cando comezou a elaborarse este índice, o prezo da vivenda libre experimentou un crecemento do 9,8%.

Non foi ata 2014 cando o prezo da vivenda libre volveu a taxas positivas, cun repunte anual medio do 0,3%, que en 2015 acelerouse ata o 3,6% e agora en 2016 ata o 4,7%.

Por tipo de vivenda, o prezo da de segunda man aumentou un 4,4% en 2016, rexistrando o seu maior crecemento desde o exercicio 2007. No caso das vivendas novas, o seu prezo avanzou unha media do 6,5% en 2016, tamén o seu maior repunte desde 2007.

No cuarto trimestre de 2016, o prezo da vivenda libre aumentou un 4,5% en relación ao mesmo trimestre de 2015, ampliando no medio punto o repunte interanual do terceiro trimestre (+4%). Desta forma, xa son once os trimestres consecutivos nos que os prezos da vivenda presentan taxas interanuais positivas.

Por tipo de vivenda, o prezo da vivenda nova subiu un 4,3% en comparación co cuarto trimestre de 2015, tres puntos menos que no trimestre anterior, mentres que o prezo da vivenda usada incrementouse un 4,5%, un punto máis que no trimestre anterior.

AUMENTO TRIMESTRAL DO 0,4%

En taxa intertrimestral (cuarto trimestre de 2016 sobre terceiro trimestre do mesmo ano), o prezo da vivenda libre aumentou un 0,4%, catro décimas menos que no trimestre anterior. Con este repunte trimestral, o prezo da vivenda encadea catro trimestres consecutivos de avances.

Por tipo de vivenda, o prezo da vivenda nova baixou no cuarto trimestre de 2016 un 1,4% en taxa intertrimestral, o seu segundo descenso consecutivo e o maior desde o segundo trimestre de 2012. Pola súa banda, o prezo da vivenda usada experimentou un aumento trimestral do 0,7%, tres décimas menos que no trimestre anterior.

SUBIDAS DE COMUNIDADES

En termos interanuais (cuarto trimestre de 2016 sobre igual trimestre de 2015), nove rexións incrementaron a súa taxa interanual entre outubro e decembro. Os maiores repuntes rexistráronse en Asturias, Cantabria e Madrid, con ascensos de 1,9, 1,6 e 1,2 puntos, respectivamente, ata taxas interanuais do 1,9%, 2,3% e 9%, respectivamente.

Pola contra, os descensos máis pronunciados corresponderon a País Vasco e A Rioxa, que recortaron 2,3 e 1,9 puntos as súas taxas interanuais, ata o 1,2% e o 0,3%, respectivamente.

En valores trimestrais, o prezo da vivenda libre baixou en dez comunidades e en Melilla, subiu en catro e en Ceuta e mantívose sen cambios en Andalucía, Aragón e Comunidade Valenciana. Os maiores descensos rexistráronse en País Vasco (-1,6%) e Estremadura (-1,5%) e os maiores aumentos en Madrid (+1,5%) e Cataluña (+1,2%).

O IPV que publica Estatística é compatible coas esixencias de Eurostat e complementa ao que publica trimestralmente o Ministerio de Fomento. Entre os seus obxectivos atópase o de servir de elemento de comparación entre os Estados membros no referente aos prezos da vivenda.