Novo atraso na apertura do centro de discapacitados prometida por Feijóo

GC preguntou á Consellería de Política Social cando se ía inaugurar finalmente o CEGADI. O Goberno Galego promete que "comezará a prestar servizos para persoas con discapacidade de xeito paulatino na primeira metade do ano".

O CEGADI ten máis de 8.000 metros cadrados /MV Exterior dos 8000 metros cadrados do CEGADI/MV

En outubro, cando GC fixera a mesma pregunta ao departamento de Beatriz Mato, a Consellería dixera que se ía abrir en decembro. Acabou o ano 2016 e o CEGADI seguiu, e segue, deteriorándose a simple vista. Medra o mato nos xardíns, acumúlase lixo nos acesos, a piscina segue inzada de mofo e cada vez hai máis fiestras rotas.

En xaneiro a Xunta indicou a este xornal que estaban pendentes só duns “trámites con Fenosa”. Gas Natural Unión Fenosa, lóxicamente, di non ser a responsable do atraso.

O voceiros oficiais da distribuidora eléctrica explican que “dende Unión Fenosa Distribución comunicóuselle aos responsables do proxecto, na Xunta, que a instalación eléctrica executada en 2016 non cumpre coa normativa e que teñen que corrixir certas deficiencias para poder conectar a instalación”. Noutras palabras, que as obras que encargou a Xunta para a conexión eléctrica da zona non se fixeron dabondo ben. Por iso, “Unión Fenosa Distribución está a espera da corrección destas deficiencias detectadas na instalación eléctrica do CEGADI para poder tramitar a Acta de posta en marcha". Pola súa banda, o Goberno asegura agora que as obras "xa están finalizadas e agora estanse a desenvolver os trámites administrativos pertinentes con Fenosa e coa Consellería de Economía".

Esas deficiencias na conexión eléctrica foron o motivo que a Xunta enarborou en varias ocasións para non abrir este megacentro, en cuxa construción se investiron 9 millóns de euros. Das palabras de Fenosa e do indicado pola Consellería pode deducirse que non é posíbel abrilo inmediatamente: polo que a promesa de Alberto Nuñez Feijóo na reunión con Martiño Noriega está aínda por concretarse.

Cartel das obras eléctricas no CEGADI licitadas pola Xunta en 2016

Mentres tanto, o que ía ser o gran centro para os discapacitados de Galicia continúa no limbo. E iso que máis de 5.000 persoas xa asinaron en Change.org reclamando para Santiago de Compostela unha residencia pública para persoas con discapacidade. Os promotores desa iniciativa propoñen que a residencia para discapacitados nos máis de 8.000 metros cadrados do moderno edificio de Meixonfrío.

Eses non son, ou polo menos non eran, os plans da Xunta para o CEGADI. O último que dixo o Executivo é que planeaba cederllo a COGAMI. COGAMI é a maior ONG de Galicia de axuda aos discapacitados físico pero, ao fin ao cabo, tamén é unha entidade privada. As evidentes dificultades burocráticas de traspasar un centro público a estrear a unha organización privada -aínda que careza de ánimo de lucro- son outro obstáculo para a eventual apertura do CEGADI.

GC preguntou a Política Social se seguía planeando ceder o CEGADI a COGAMI. O Goberno respondeu que GOGAMI "ten solicitada a concesión de uso dunha serie de espazos nas instalacións do CEGADI para a prestación de determinados servizos vinculados ás persoas con discapacidade física, as súas familias e tamén aos profesionais que traballen nestes ámbitos, e nese caso, sería a dita entidade quen xestionaría eses servizos no ámbito dos espazos nos que os desenvolva".

Mentres continúan os trámites administrativos, o tempo segue a deteriorar estas instalacións tan necesarias para un dos colectivos, as persoas con discapacidade, máis desprotexidos na nosa sociedade.

Mofo na piscina no CEGADI | Fonte: MV