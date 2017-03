Máis de 230.000 galegos teñen enfermidade renal crónica e máis de 3.500 requiren diálese ou transplante

Máis de 230.000 galegos teñen enfermidade renal crónica (ERC) e máis de 3.500 están en tratamento renal sustitutivo --diálese ou transplante--, segundo datos do último rexistro da Sociedade Española de Nefroloxía (SEN), o cal revela que a prevalencia desta patoloxía alcanza en Galicia 1.295 pacientes por cada millón de poboación (pmp) fronte aos 1.211 da media nacional.

Segundo informa a sociedade científica, ese rexistro mostra que a media anual de novos casos sitúase en Galicia en 140 por millón de poboación, fronte aos 134 da media nacional, "o que equivale a uns 380 pacientes que pasan a necesitar diáleses ou transplante cada ano", segundo concreta.

As enfermidades do ril non deixaron de crecer en España na última década, ao pasar de 1.001 pacientes por millón de poboación en 2006 a 1.211 en 2015, un incremento de 200 pacientes por millón de poboación, segundo informa a SEN con motivo da celebración o 9 de marzo do Día Mundial do Ril.

En números brutos, isto supón que algo máis de 55.000 persoas están en tratamento renal sustitutivo (TRS), do catro millóns de pacientes que se estima sofren enfermidade renal.

MORTALIDADE

Así mesmo, o rexistro da SEN mostra que a mortalidade da enfermidade renal crónica veuse situando por encima do oito por cento na última década.

Os segmentos de poboación con maior prevalencia de ERC son o da poboación entre 65 e 74 anos, cunha prevalencia por encima dos 3.000 pmp; o da poboación de máis de 75 anos, cunha prevalencia de 2.638; e o da poboación entre 45 e 64, por encima de 1.765.

O aumento da incidencia da enfermidade renal crónica relaciónase, por tanto, co envellecemento da poboación, segundo explica a SEN, pero tamén "con hábitos de vida pouco saudables e factores de risco como a obesidade", segundo advirte.

CAMPAÑA

Precisamente, á obesidade está dedicado o Día Mundial do Ril de 2017, por iso é polo que a SEN lanzase nas redes unha campaña denominada #muevestuspies, para fomentar o exercicio físico e unha dieta renal saudable.

Segundo apuntou, estímase que o 13,8% da ERC en homes e o 24,9% da ERC en mulleres de países industrializados poden estar asociados con sobrepeso ou obesidade.

E que as persoas afectadas por obesidade, teñen un 83% máis de risco de padecer ERC comparados con aquelas que teñen un peso saudable.

RECOMENDACIÓNS

Por iso, a sociedade científica quere "sensibilizar á poboación da importancia de dedicar unha hora de actividade física diaria", así como dunha serie de hábitos alimenticios favorables para a saúde dos riles.

En concreto, aconsella tomar auga en cantidade suficiente (beber de 4 a 6 vasos diarios), moderar o consumo de bebidas alcohólicas e gaseosas, tomar froita e verdura a diario, non abusar do sal na dieta ou evitar no posible os alimentos procesados, ademais de ter precaución no uso de determinados medicamentos que poden dañar a función renal.