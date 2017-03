O presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, chamou este mércores a traballar "pola igualdade sen siglas nin divisións" e avanzou novas medidas, como a aprobación do sétimo plan galego de igualdade de oportunidades e o impulso da formación en igualdade e prevención na loita contra a violencia machista na Xunta.

"Galicia será este mes a primeira comunidade que aproba por decreto a formación en igualdade e loita contra a violencia machista na Xunta", aseverou o xefe do Executivo, nunha sesión de control celebrada o Día Internacional da Muller e centrada nas políticas de igualdade, na que recibiu duras críticas por parte da oposición, sobre todo de En Marea e BNG.

Feijóo insistiu no impulso dun feminismo "sen siglas" e pediu non "romper o acordo" do paquete de medidas acordadas na Cámara autonómica para incorporar ao pacto de Estado contra a violencia machista e que o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, defenderá no Senado.

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, máis conciliador que os seus compañeiros de En Marea (Luís Villares) e BNG (Ana Pontón), acusou a Feijóo de reducir a lei de igualdade galega en "retórica" e demandou "decisión, recursos, programas e equipos" para que haxa avances reais.

