A Xunta minimiza que a alcaldesa de Melón levase ao seu marido, exalcalde inhabilitado, a unha reunión oficial

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, restou este mércores importancia ao feito de que a alcaldesa de Melón (Ourense), Cristina Francisco Vílchez, acudise acompañada de Alberto Pardellas, o seu marido e exrexedor do mesmo municipio inhabilitado pola Xustiza, a unha reunión de carácter institucional.

Sobre este asunto pronunciouse ante o pleno do Parlamento ao ser preguntado pola deputada socialista Noela Blanco, quen comparou o ocorrido con "unha película de Berlanga" e acusou a Pardellas de seguir actuando como "alcalde na sombra".

Na súa quenda de resposta, o tamén conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza enumerou as competencias do seu departamento para concluír que debe de estar a facer "moi ben as cousas" para que as inquietudes do PSdeG céntrense nese encontro na Delegación Territorial da Xunta en Ourense.

E, a continuación, deixou claro que entre os seus labores non está supervisar "quen acode a cada reunión". Máis aló diso, o que indicou é que "respecta" a decisión da alcaldesa de Melón e que confía en "o criterio e o bo facer" da delegada.

Ante as críticas da parlamentaria socialista, quen lamentou que Rueda non aproveitase a ocasión para "rectificar e emendar un erro gravísimo", o vicepresidente autonómico incidiu en que a entrevista se concedeu a instancias da alcaldesa e non de Alberto Pardellas.

Ademais, aproveitou a súa última quenda para reprochar a Blanco que falase de que o exalcalde segue gobernando "na sombra" en "un día para romper cos topicazos", o Día Internacional da Muller, unha acusación rebatida a berros desde a bancada socialista.