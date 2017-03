PSA publica en Internet os consumos reais de mil versións de modelos de Peugeot, Citroën e DS

O Grupo PSA publicou nas páxinas web das súas marcas os consumos en condicións reais de circulación de mil versións de modelos Peugeot, Citroën e DS, co que cumpre un compromiso anunciado o ano pasado.

A información publicada recolle os resultados das probas realizadas mediante un protocolo de ensaios definido xunto a Transport & Environment (T&E) e France Nature Environnement (FNE).

Este protocolo permitiu efectuar medicións de consumo en uso real de 58 modelos do grupo baixo o control do organismo de certificación Bureau Veritas, que garante a veracidade e a integridade dos resultados, explica o grupo.

A partir dos resultados obtidos entre os 58 modelos, o grupo foi capaz de estimar o consumo en uso real de máis de 1.000 versións de modelos das marcas Peugeot, Citroën e DS.

Os valores de cada unha das versións fíxanse mediante o cálculo sobre a base dun mesmo modelo co mesmo motor e o mesmo cambio e intégranse tres variantes, en función do tipo de carrozaría, o nivel de acabado e as dimensións dos pneumáticos.

O grupo aproveitou o Salón de Xenebra para que Peugeot, Citroën e DS propoñan aos seus clientes comprobar o consumo medio en uso real do seu vehículo accedendo á páxina web correspondente en Internet.

O configurador permite o acceso, nunha primeira fase, ás páxinas das marcas en 6 países, que son Francia, Alemaña, Reino Unido, Italia, España e Suíza.

No caso de España, os propietarios dun Citröen poden realizar as súas comprobacións na dirección 'http://citroen.es/universo-citroen/tecnologia/consumos-en-uso-real.html'.

Pola súa banda, os de DS teñen a información sobre o seu consumo real en 'http://www.dsautomobiles.es/universo-ds/consumo-en-funcion-deas-uso.html' e os de Peugeot, en 'http://www.peugeot.es/marca-e-tecnologia/consumo-en-funcion-do-uso.html'.