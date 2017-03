Citroën estende o uso das súas aplicacións móbiles aos usuarios de android

A compañía automobilística Citroën incorporou un sistema operativo co que os usuarios do vehículo que dispoñan dun smartphone con sistema desenvolvido por Google poderán acceder ás aplicacións do seu móbil desde a pantalla táctil, informou a compañía nun comunicado.

Android Auto é o nome que recibe este "novo" sistema operativo e que estará dispoñible para os novos Citroën C3, C4 Picasso, Grand C4 Picasso, C-Elysée, Jumpy e SpaceTourer. Antes só podían acceder a este servizo os usuarios de Iphone, a través do sistema AppleCar Play.

Buscar direccións, crear unha axenda de tarefas ou realizar unha chamada é posible con só dar a orde en voz alta con Google Voice no caso de Android Auto ou grazas a Siri no caso de AppleCar Play.

A compañía francesa dispón ademais doutros sistemas como Citröen Connect NAV, un sistema de navegación 3D conectada que tamén se pode xestionar por voz. Neste caso, só atópase nos modelos Citroën C3, C4 Picasso, Grand C4 Picasso e SpaceTourer.