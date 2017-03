Pleno.- O Parlamento insta á Xunta a continuar a Autovía da Costa da Morte ata a AC-432, en Vimianzo

O Parlamento instou á Xunta a dar continuidade á Autovía da Costa da Morte, comezando por unha primeira fase que conecte Baio coa AC-432, en Vimianzo, así como a avanzar "este ano" nos trámites necesarios para a redacción do proxecto construtivo e a dispor das "anualidades necesarias" nos orzamentos para que "esta infraestrutura sexa unha realidade na presente lexislatura".

A iniciativa foi aprobada no pleno este mércores cos votos a favor do PPdeG, cuxo deputado Aurelio Núñez destacou a mellora da calidade de vida que este viario supuxo para os "120.000 veciños da zona" desde a posta en marcha do tramo que une Carballo e Baio (Zas), en xuño de 2016. Ademais, incorporou un punto dunha emenda do PSOE a través da que se propón analizar a posibilidade de construír unha saída cara ao polígono industrial de Vimianzo.

Na súa intervención, o parlamentario popular tamén lembrou que a historia desta infraestrutura "está chea de despropósitos", dos que culpou ao goberno bipartito que, segundo criticou, executou a obra "de forma temeraria" e por unha cantidade pola que sabía "que era imposible facela".

A pesar diso, destacou que, á súa chegada, o Goberno de Feijóo considerou que "había que saír" da paralización do Bipartito e "empezou a construír". "Afortunadamente para 120.000 veciños optou pola construción desta obra ata a variante de Santa Irene -en Baio-", destacou Aurelio Núñez, que celebrou que hoxe "a autovía da Costa da Morte estea aí" e "a pesar de todas as dificultades económicas" da crise e "as postas pola oposición".

"Agora", explicou, o Goberno da Xunta "ten comprometida a continuación deste eixo de alta capacidade" que, segundo indicou, executarase por "vía orzamentaria e en varias fases" como "garantía máxima da súa execución" e para "evitar problemas do pasado".

"Faise así porque os orzamentos o permiten", apuntou para lembrar que as contas autonómicas para 2017 prevén unha partida de 250.000 euros para redactar o proxecto de conexión coa AC-432, dando tamén cumprimento a unha promesa formulada polos populares galegos na campaña electoral.

REACCIÓN DA OPOSICIÓN

Tras a intervención de Aurelio Núñez, o parlamentario do BNG Xosé Luís Rivas criticou o "incumprimento" de todos os prazos previstos para esta infraestrutura á que, conforme sinalou, "o PP recortou o proxecto e duplicou o seu custo". Ademais, acusou aos populares galegos de "utilizar como propaganda e de forma escandalosa" esta vía. "Por iso mantéñena en suspenso, para botar man dela en cada elección e, a este ritmo, vailles a dar para moito", apuntou.

Por todo iso, presentou unha emenda, que foi rexeitada polos populares, a través da que propuña instar á Xunta a facer realidade o proxecto total da infraestrutura ata Cee na presente lexislatura.

SAÍDA AO POLÍGONO

Pola súa banda, tras censurar que o Partido Popular teña que recorrer a unha proposición non de lei para "garantir que Feijóo cumpra os seus compromisos electorais", a deputada socialista Dolores Toja presentou outra emenda a través da que propuña incorporar unha saída desde esta infraestrutura cara ao polígono industrial de Vimianzo para evitar que o tráfico pesado teña que pasar polo centro urbano deste municipio, cuestión que o PP aceptou.

Por último, o parlamentario de En Marea Pancho Casal tamén se sumou á petición de que esta vía se complete ata Cee como se prevía de forma inicial. "Se non se fai isto será unha nova entelequia para a comarca", asegurou.

AXUDAS Á MINARÍA

Adicionalmente, o PPdeG opúxose a unha proposición non de lei impulsada pola socialista Begoña Rodríguez Rumbo para pedir ao Goberno "recuperar" os fondos para o desenvolvemento do Plan do carbón 2006-2012.

Esta iniciativa contou co respaldo de toda a oposición, pero a deputada popular Sandra Vázquez subliñou que o actual Executivo autonómico xa está "a traballar" por todos os concellos, incluídos os antigamente mineiros, a diferenza do bipartito, que --dixo-- "non fixo nada" durante a súa etapa en San Caetano.