A Garda Civil investiga o roubo con violencia a un octoxenario na súa vivenda en Sober (Lugo)

A Garda Civil investiga o roubo con violencia a un octoxenario rexistrado na súa vivenda no municipio de Sober (Lugo), ao que golpearon na súa casa para subtraerlle o botín.

Segundo informaron a Europa Press fontes próximas á investigación, o roubo con violencia sucedeu sobre as 10,45 horas do martes nunha vivenda situada en Fontemaior, no municipio de Sober.

Varios individuos, tras cortar a luz e forzar a porta da vivenda, golpearon ao seu morador, un home de 81 anos de idade, e subtraeron unha cantidade de diñeiro que a vítima aínda non concretou, segundo aseguraron as mesmas fontes.

O home agredido foi evacuado por persoal do 061 ao Hospital do Monforte. Na primeira declaración, a vítima non puido indicar á Garda Civil a cantidade roubada, xa que non se acordaba de canto tiña en casa.

A Garda Civil mantén aberta unha investigación para identificar e esclarecer o número de asaltantes que participaron neste roubo con violencia nunha vivenda Sober.