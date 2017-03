O STEG denuncia presións da Xunta para evitar que os funcionarios acudan a paros polo Día da Muller

O Sindicato de Traballadores da Ensinanza de Galicia (STEG) denuncia que certos altos cargos da Xunta están presionando aos seus traballadores para evitar que se sumen aos paros convocados dentro das celebracións do día Internacional de Mulleres do 8 de marzo.

Manifestación feminista en Santiago de Compostela | Fonte: temposgalegos

Estas protestas están convocadas a nivel do Estado pola Organización de Mujeres da CI Confederación Intersindical, e a nivel de Galicia polo STEG e polo Sindicato Ferroviario, dando cobertura legal ás mulleres e homes que quixeran secundalo. O paro está convocado para todas as persoas, mulleres e homes, de todos os sectores. Pero o paro non é total, está sendo parcial e faise segundo a quenda de traballo que se teña durante esta xornada.

Por iso, o STEG quere denunciar esta situación, lembrando que con este tipo de actuacións estase a conculcar un dereito esencial que ten toda a cidadanía como é o dereito á folga, polo que anima as traballadoras e traballadores a exercelo “con liberdade e non ceder a este tipo de presións nin asinar papel ningún”. Este sindicato interpreta que é “unha nova tentativa por desvirtuar o paro de hoxe e volver entrar no clásico xogo de cifras”.

Folga na CRTVG

Por outra banda, as traballadoras da radiotelevisión pública galega irán á folga por horas deste mércores de 12 a 14 horas, de 18 a 20 da tarde e de 21 a 23 da noite, adherindo o paro internacional de mulleres e pedindo o fin das violencias machistas e a igualdade real en termos laborais, tal e como informa a CUT.

Nunha iniciativa que parte da Arxentina, e que suma a máis de 35 países, o primeiro paro internacional de mulleres terá acollida na CRTVG, que por decisión do seu Comité Intercentros en resposta ao pedido de moreas de traballadoras secundará a folga nos horarios previstos na convocatoria estatal rexistrada.