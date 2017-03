Parlamento de Galicia e Plan Internacional unen forzas en favor da igualdade da muller e os dereitos das nenas

Os grupos con representación no Parlamento de Galicia apoiaron este mércores unha declaración institucional con motivo do Día Internacional da Muller na que explicitan o seu respaldo tanto á esixencia de igualdade entre mulleres e homes como ao respecto aos dereitos das nenas.

Este último punto centrou un acto institucional que, minutos antes do inicio do Pleno, acolleu o Parlamento de Galicia en colaboración coa organización Plan Internacional, que traballa en favor dos dereitos da infancia e da igualdade das nenas a nivel internacional.

O acto, que contou coa presenza do presidente do Parlamento, Miguel Santalices, do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e dos portavoces parlamentarios de PPdeG, PSdeG e BNG, reivindicou o fin de "todas as formas de violencia" contra mulleres e nenas para conseguir una a igualdade de xénero real no próximos quince anos.

Unha escolar do CEIP Plurilingüe de Nantes (Sanxenxo), Iria Soutullo, acompañada doutras alumnas, foi a encargada de ler unha declaración na que lembrou que "a desigualdade sempre empeza na infancia".

"Nós, que somos as mulleres de mañá, queremos que todos os nenos e nenas teñan os mesmos dereitos e oportunidades", dixo a alumna, á vez que incidiu en que "é necesario traballar todos xuntos para que as nenas poidan crecer e desenvolverse nun mundo que garanta o seu dereito a aprender, liderar, decidir e prosperar".

Plan Internacional instou a gobernos e institucións a garantir a igualdade de oportunidades, o acceso equitativo á educación e a participación das nenas e adolescentes na toma de decisións políticas para conseguir a igualdade de xénero e a eliminación de todas as formas de discriminación e violencia cara ás mulleres para 2030, como marcan os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

"O movemento pola igualdade de xénero é máis necesario que nunca. Sabemos que garantir os dereitos das nenas e a xustiza para as mulleres é clave para transformar as súas vidas e as sociedades nas que viven", asegurou durante o acto Concha López, directora xeral de Plan International en España.