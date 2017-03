Por que a muller galega solteira e con fillos era considerada unha dadivosa?

Este Día Internacional da Muller non se pode esquecer o traballo sacrificado, enorme e moitas veces mal prexulgado que realizaron moitas das mulleres galegas do século XIX e XX que tiveron que sacar adiante unha familia sen ter un pai de familia.

Cadro de muller que mira ao horizonte

Ese foi o caso de rosa de Rosa ou o máis probable Carme da Ponte, unha veciña da feligresía de Corcoesto, do lugar da Regueira, pobre, pero transgresora e loitadora. Foi criada desde moi nova. Quedou embarazada dun señor fidalgo co que non casou. Foi unha boa coñecedora das herbas e dos seus poderes curativos e sanadores. Por iso tamén exerceu labores de curandeira e chegou a rexentar un pequeno balneario á beira da Regueira. A historia desta muller que protagonizou un dos poemas dun namoradizo Pondal cóntaa a web colaboradora Historia de Galicia.