Leroy Merlin da o terceiro premio na categoría Xardinaría Paisaxística de SpainSkills a un equipo de Galicia

A compañía Leroy Merlin elixiu como gañador na categoría Xardinaría Paisaxística de SpainSkills ao equipo da Comunidade de Madrid, o equipo do IES El Escorial composto polos mozos Daniel Pascual e Sergio Rubio, ambos os alumnos do Ciclo Formativo de Xestión Forestal e do Medio Natural. O terceiro premio recaeu nun equipo de Galicia.

Segundo informa a compañía nun comunicado, o segundo premio foi outorgado ao equipo do CIFP Joan Taix das Illas Baleares. Por último, o terceiro premio foi para CIFP A Granxa de Galicia. A competición concluíu este fin de semana coa entrega das medallas aos gañadores das diferentes probas.

Leroy Merlin foi a responsable de avaliar aos concursantes e valorar os proxectos realizados. Ademais, a compañía achegou todos os materiais necesarios para a competición e deseñou xunto a Deodara a proba que os participantes tiveron que desenvolver: un proxecto integral de xardinaría en todas as súas fases.

Este evento educativo está promovido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e conta coa colaboración de todas as Comunidades Autónomas.

Na categoría Xardinaría Paisaxística participaron 20 mozos organizados en equipos en función da rexión á que representaban. Os 10 equipos procedían de Andalucía, Cantabria, Castella-La Mancha, Cataluña, Galicia, Rexión de Murcia, Baleares, Comunidade de Madrid, Navarra e Comunidade Valenciana.

Estes mozos tiveron que demostrar as súas habilidades para executar un proxecto integral de xardinaría. Para iso, os alumnos traballaron en equipo e desenvolvido distintas actividades para a execución do proxecto.

Leroy Merlin participa desde 2012 en SpainSkills e con iso reflicte o seu "compromiso" polo desenvolvemento dunha Formación Profesional e Técnica de calidade en España.

Para iso, promove a divulgación de coñecemento sobre oficios que están relacionados coa súa actividade (xardinaría, electricidade, construción, carpintaría, entre outras) e ofrece a súa "experiencia en bricolaxe, decoración e acondicionamento do fogar a mozos profesionais".

INSERCIÓN

Para fomentar a inserción dos estudantes ao mundo laboral, Leroy Merlin tamén desenvolve a nivel nacional desde 2011 distintos programas de prácticas e bolsas nas súas tendas.

Durante o pasado ano 1.321 mozos participaron nestes programas educativos, dos cales 192, un 14,5 por cento do total, pasaron a formar parte do persoal da compañía.

Á súa vez, Leroy Merlin desenvolve un programa de FP Dual na Comunidade de Madrid, Andalucía, Cataluña, Navarra, Comunidade Valenciana e Rexión de Murcia que se irá implantando de maneira progresiva no resto de Comunidades Autónomas.

Durante o ano pasado, 76 alumnos formaron parte deste proxecto que pretende proporcionar unha preparación máis completa para a súa inserción no mundo laboral. Así, a compañía considera que o colectivo de Centros de Formación Profesional ofrece unha oportunidade única de actuación responsable moi ligada aos seus valores e modelo de empresa.