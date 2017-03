Pleno.- O PPdeG oponse a unha iniciativa do BNG que propuña estudar cambios na lei galega de igualdade

Os votos do PPdeG rexeitaron este mércores, Día Internacional da Muller, unha iniciativa do BNG que propuña estudar cambios na lei galega de igualdade tras analizar o seu "impacto" e o seu grao de cumprimento.

Ante o pleno da Cámara, a deputada nacionalista Noa Presas defendeu que a igualdade "debe ocupar un lugar prioritario nas axendas os 365 días do ano", de modo que expuxo a necesidade de "avaliar" as ferramentas existentes para traballar neste ámbito para comprobar se son "suficientes".

Así é que, 12 anos despois da aprobación da lei galega de igualdade entre homes e mulleres, incidiu na conveniencia de analizar se está adaptada a "un contexto cambiante" e a "os novos retos de futuro".

Entre as cuestións nas que se centrou, avogou por "fomentar" máis medidas de igualdade nas empresas de máis de 300 empregados --como gardarías e axudas á conciliación-- e por "mellorar" os capítulos dedicados á erradicación do acoso moral por razón de xénero e do acoso sexual no traballo.

Sobre todo, á vista de que, como indicou, segundo os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, Galicia é "a segunda comunidade con máis demandas por problemas de conciliación despois de Madrid".

VISIÓN DOS GRUPOS

Con ela coincidiron tanto a socialista María Pierres como a representante de En Marea no debate, Paula Quinteiro, partidarias ambas as parlamentarias de seguir "avanzando" nos dereitos das mulleres.

Pola súa banda, a popular María Ángeles García Míguez aseverou que o seu grupo non ten "inconveniente en seguir avanzando" e ofreceu que sexa a comisión parlamentaria sobre igualdade a que avalíe o cumprimento da citada lei.

Máis aló diso, no relativo ao acoso sexual, na súa emenda pediu que a Xunta desenvolva un protocolo contra o acoso laboral na administración pública, sen entrar no que ocorre no ámbito privado e que xa se reflicte, dixo, no Código Penal.

Estas modificacións non foron aceptadas pola impulsora da proposición non de lei, motivo polo cal os 41 deputados do PPdeG decidiron votar en contra da iniciativa de Noa Presas.

INICIATIVA QUE DECAE

En paralelo, non se debateu unha proposta de En Marea sobre a apertura dunha mesa de diálogo entre a patronal e os sindicatos, coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, para lograr a igualdade salarial ao estar a súa autora nun paro feminino.

O obxectivo desa folga simbólica de media hora é, como explicou Paula Quinteiro, demostrar que "sen as mulleres se para o mundo".