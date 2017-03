O alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciou que paralizará a área e que deixa sen efecto o convenio do transporte metropolitano por "o bloqueo da Xunta", aínda que asinará cos rexedores dos concellos da área viguesa convenios bilaterais que permitan aos seus habitantes facer uso do transporte urbano de Vigo "nas condicións que aparecen no convenio da Xunta".

Así o comunicou nunha rolda de prensa este mércores, na que explicou que os habitantes dos municipios que asinen estes convenios "terán as vantaxes de utilización do transporte urbano de Vigo na súa viaxe de entrada e saída do transporte interurbano". "Por tanto, o compromiso de Vigo no transporte metropolitano vaise a cumprir en acordos bilaterais", selou.

Caballero sostivo que é a Xunta a que "imposibilita o funcionamento da área en Vigo" --ao presentar un recurso contra a súa constitución, non inscribila no rexistro e "negarse" a nomear secretario e interventor--, polo que proporá ao resto dos alcaldes que conforman o Goberno da área non volver reunirse como goberno.

Ademais, deixará "sen efecto" o transporte metropolitano de Vigo "pola imposibilidade de aplicalo". En concreto, comentou que a Xunta "non está a mostrar ningunha vocación, desexo nin intención de cumprir o convenio do transporte" e "o que expón é demandar de Vigo o que o convenio non di", polo que, ao seu entender, "é a Xunta a que imposibilita o transporte metropolitano".

No entanto, indicou que como "non --quere-- castigar aos habitantes da área metropolitana", vai iniciar contactos bilaterais cos alcaldes da área para iniciar acordos e establecer convenios bilaterais" que permitan aos cidadáns deses municipios usar o transporte urbano de Vigo cando cheguen ou saian da cidade en transporte interurbano.

Acerca diso, confirmou que xa falou "con todos menos cun" dos alcaldes do Goberno da área, e avanzou que a partir deste xoves empezará a reunirse con eles porque a súa intención é pór estes convenios en marcha "canto antes". "Asinaremos de forma inmediata se están de acordo", rematou.

ESTACIÓN DE THOM MAYNE

Doutra banda, en canto á estación do AVE deseñada por Thom Mayne, Caballero remarcou que os accesos, saídas e tráfico de acceso "están acordados entre os técnicos de Adif, o Concello e a empresa", e manifestou que "soamente está en desacordo a Xunta".

Por este motivo, trasladou que confía en que a Administración autonómica "deixe de pór obstáculos", únase "ao decidido e acepte --a-- formulación" na próxima reunión, prevista para o 22 de marzo entre o catro entidades. "Insto á Xunta a que deixe de pór problemas, para permitir a adxudicación", concluíu.