O presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, chamou a todos os grupos do Hórreo a traballar "pola igualdade sen siglas nin divisións" e avanzou novas medidas, como a aprobación do sétimo plan galego de igualdade de oportunidades e o impulso dun decreto para regular a formación en materia de igualdade e fronte á violencia machista do persoal da Xunta. Ambas as medidas impulsaranse en marzo.

"Galicia será este mes a primeira comunidade que aproba por decreto a formación en igualdade e loita contra a violencia machista na Xunta", aseverou o xefe do Executivo, nunha sesión de control celebrada o Día Internacional da Muller e centrada nas políticas de igualdade, na que recibiu duras críticas por parte da oposición, sobre todo de En Marea e BNG.

Precisamente, en resposta á nacionalista Ana Pontón, o presidente insistiu no impulso dun feminismo "sen etiquetas", "sen siglas nin divisións", e pediu non "romper o acordo" do paquete de propostas acordadas na Cámara autonómica para incorporar ao pacto de Estado contra a violencia machista e que o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, defenderá no Senado.

Como xa fixo na pasada xornada, o xefe do Executivo lembrou que o novo plan para promover a igualdade estará centrado na educación, no emprego, na prevención e na integración. Tamén defendeu que non haberá "igualdade real" mentres quede "un só caso de violencia machista", e admitiu que queda traballo por facer en cuestións como o desemprego ou a brecha salarial entre homes e mulleres.

Con todo, defendeu avances e un feminismo "sen etiquetas" concretado en pasos como a constitución "por primeira vez" do Consello Galego de Mulleres e a Comisión Asesora de Publicidade Non Sexista ou a aprobación do I Plan Galego da Igualdade no ámbito educativo. Tamén destacou a activación do Bono Concilia (con 2.400 familias beneficiadas) e do Bono Coidado, que hoxe axuda a 3.000 fogares.

Así mesmo, aludiu á creación das casas niño no rural; resaltou que, desde 2009, o 55 por cento das axudas para incentivar a contratación destináronse ao emprego de mulleres; e esgrimiu o incremento, no actual exercicio, dun 27 por cento dos orzamentos para potenciar os plans de igualdade das empresas.

MÁIS QUE "RETÓRICA"

Enfronte, o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, aínda que máis conciliador que os seus compañeiros de En Marea (Luís Villares) e BNG (Ana Pontón), acusou a Feijóo de reducir a lei de igualdade galega en "retórica" e demandou "decisión, recursos, programas e equipos" para que haxa avances reais.

Leiceaga, quen incidiu no desemprego feminino e na brecha salarial, reclamou discriminación positiva para a contratación a tempo completo nos plans de emprego e aplicar "de maneira efectiva" a lei de dependencia.

Tamén reivindicou a proposta socialista de pór en marcha un plan de consolidación de emprego no sector público dirixido a reducir a temporalidade, que "beneficiará moi positivamente ás mulleres novas".

DEIXAR DE FINANCIAR A CENTROS QUE SEGREGAN

Pola súa banda, a nacionalista Ana Pontón reivindicou o movemento feminista e advertiu de que este é "máis necesario que nunca". Non en balde, lembrou que "un eurodeputado da ultradereita" defendeu recentemente que "as mulleres tiñan que cobrar menos porque son máis débiles e menos intelixentes". Pero tamén remarcou que "a dereita galega mira para outro lado ante un señor investigado por acoso sexual", en alusión a Manuel Baltar.

Fronte a "discursos paternalistas", Pontón lembrou que son case 800 as mulleres asasinadas desde o ano 2004 e advertiu de que os "recortes" nas administracións afectaron ás medidas de igualdade, antes de pedirlle que se comprometa a suprimir os contratos con empresas con condenas de acoso sexual ou laboral, e que a Xunta deixe de financiar aos centros educativos que segregan por sexo.

"Non financie con diñeiro público a desigualdade e non desvirtúe o feminismo", esixiu a dirixente do BNG, a quen Feijóo replicou que el non cre no feminismo "nacionalista ou independentista", senón no feminismo "sen etiquetas". "O eurodeputado nacionalista polaco ao que vostede se refire non cre niso", contrapuxo o xefe do Executivo.

Devandito isto, Feijóo replicou que o Goberno bipartito do que formou parte o BNG entre 2005 e 2009 "mantivo os concertos" e preguntouse "por que agora está mal o que antes estaba ben". Por último, insistiu en desligar o feminismo das "siglas" políticas e chamou a traballar pola igualdade "sen divisións" nin romper os "acordos" adoptados no Hórreo.