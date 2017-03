PP e PSdeG apoian pedir que o Consello de Pesca propoña medidas á Xunta e analícense na Cámara

Os grupos parlamentarios de PPdeG e PSdeG sumaron este mércores os seus votos --En Marea e BNG abstivéronse-- para pedir ao Consello Galego de Pesca que elabore con carácter anual un informe no que plasme "as inquedanzas e problemas" do sector e propoña "liñas de actuación a curto, medio e longo prazo".

Este informe, segundo o texto pactado entre ambos os grupos, debe propor tamén as reformas que considere necesarias para "mellorar a competitividade e a sustentabilidade do sector" e debe remitirse ao Parlamento para a súa análise en comisión.

A este acordo chegouse despois de que o deputado do PPdeG Carlos López Crespo avogase inicialmente por un informe bianual e que non tería que pasar pola Cámara, algo que Loli Toja (PSdeG) considerou "un placebo" porque "non serve para nada". No entanto, lograron aproximar posturas.

Durante o debate desta proposición non de lei, Juan Merlo (En Marea) pediu suprimir a "discrecionalidade" da Xunta para nomear membros do Consello de Pesca, pois "sobran figuras políticas", e Montse Prado (BNG) expuxo "disolver" a Consellería do Mar.