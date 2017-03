Pleno.- Expulsados traballadores da automoción tras interromper unha comparecencia do conselleiro de Economía

Varios traballadores do sector da automoción na área de Vigo foron expulsados este mércores do Parlamento de Galicia tras interromper unha comparecencia do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, con berros a través dos que lle acusaban de "non decatarse de nada" sobre a situación do sector.

Ante estas intervencións, o vicepresidente da Cámara, Diego Calvo, que neses momentos atopábase efectuando o labor de moderador da sesión, decidiu expulsar aos traballadores que interromperon a resposta de Francisco Conde a unha pregunta do deputado nacionalista Luís Bará, na que alertaba da perda de empregos na automoción derivada da "deslocalización" de empresas cara ao norte de Portugal.

En resposta a iso, o conselleiro asegurou que a aposta do Goberno galego pola "innovación" e pola "industria 4.0" permite ao sector da automoción galego competir e diferenciarse doutros países. "A innovación é o elemento diferenciador", destacou Francisco Conde, que deixou claro que "Galicia non vai competir nin en salarios nin en condicións laborais", senón en "innovación e en talento".

Así mesmo, o titular de Economía, Emprego e Industria destacou que a Xunta "está a modernizar o sector con feitos". Así, destacou que no últimos cinco anos, o Executivo autonómico puxo en marcha apoios por "máis de 100 millóns" ao sector, que permitiron "mobilizar uns 600 millóns" e serviron para que "a industria da automoción galega teña un horizonte consolidado".

Ademais, vinculou a activación destes apoios por parte da Xunta coa decisión de PSA Citröen de construír a furgoneta K9 e o modelo V-20 en Vigo, así como ao feito de que "os postos de traballo leven crecendo nos últimos anos a un ritmo medio do 7%".

INTERVERNCIÓN DOS SINDICATOS

Pola súa banda, en declaracións aos medios tras ser expulsado, un dos traballadores e representante sindical, Paco Siro, acusou ao conselleiro de "estar a mentir claramente" e pediulle que "non xogue co pan da xente".

Neste sentido, sinalou que a empresa principal, PSA Citröen, desde que empezou a crise "está no 50% do persoal". "Pasou de case 11.000 traballadores a 5.7000 e, se iso é así na empresa principal, imaxinarvos o que está a ocorrer nas auxiliares", advertiu.

Ademais, denunciou que as persoas que "están a empezar a traballar" actualmente "fano con salarios de 700 euros" fronte aos "1.000 ou 1.200 de antes da crise". "Estamos a perder postos de traballo e capacidade adquisitiva, o problema é que os demais non se decatan e non fan absolutamente nada" para solucionalo", engadiu.

Por último, asegurou que "hai un dato absolutamente demoledor", que é o feito de que "as últimas 14 empresas que se asentaron na Eurorrexión fixérono no norte de Portugal".