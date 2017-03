(AM) Evacuados tres membros dunha familia en Vigo por intoxicación por monóxido de carbono

Un matrimonio e o seu fillo, veciños da Avenida do Aeroporto, en Vigo, foron evacuados a un centro médico á primeira hora da mañá deste mércores, tras resultar intoxicados por monóxido de carbono.

Segundo informaron fontes do CAE 112 Galicia e da Policía Local, os feitos sucederon nun domicilio particular situado no número 89 da Avenida do Aeroporto sobre as 7.00 horas.

Ata a vivenda trasladáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para atender a un home de 44 anos de idade, unha muller de 37 anos e o fillo de ambos, de 17 anos, todos con síntomas de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Os afectados foron evacuados a un centro hospitalario, onde posteriormente se entrevistaron con efectivos da Policía Local. Segundo o seu relato, o fillo espertouse sobre as 4.00 horas da madrugada, con dor de cabeza e mareado, e os seus pais presentaban os mesmos síntomas. De feito, tanto o pai como a nai chegaron a desvanecerse, pero tras recuperar a consciencia lograron abrir a porta do domicilio e avisar ao 061 (os propios sanitarios foron os que deron a alerta e avisaron ao 112).

MEDICIÓNS

Segundo manifestou a familia, non había na casa conectada fonte algunha que puidese emitir monóxido de carbono, nin sequera o quentador do gas. No entanto, realizáronse medicións na vivenda, aínda que non se detectou ambiente tóxico.

Policía e bombeiros barallan a hipótese de que o quentador de gas butano poida producir, cando está a funcionar, monóxido de carbono por unha mala combustión, e que devandito gas quedase acumulado na vivenda, aínda que o quentador estivese apagado de noite.

Posteriormente, realizouse unha segunda medición para verificar que non había risco, e informouse á familia de conveniencia de solicitar unha nova inspección por se volvese existir acumulación de monóxido de carbono.