Detido un veciño de Vigo por insultar, zarandear e tirar do pelo á súa parella no transcurso dunha discusión

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a un veciño da cidade, O.N., de 32 anos de idade e natural de Senegal, como presunto autor dun delito de violencia de xénero, tras agredir á súa parella no transcurso dunha discusión.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos tiveron lugar na madrugada deste mércores, cando unha patrulla se desprazou a un domicilio de cálea Escultor Gregorio Fernández, tras recibir avisos de veciños e viandantes que escoitaban desde a vía pública os berros dunha muller.

Cando os axentes accederon á vivenda, atopáronse con que a porta estaba aberta, e puideron ver a un home que se incorporaba desde un sofá e dirixíase á carreira cara a unha muller con intención, supostamente, de agredila, mentres a insultaba e ameazaba.

A muller, de 36 anos de idade, explicou aos policías que o home é a súa parella, e pai da súa filla de 4 meses. Segundo o seu relato, ela pediulle diñeiro para comprar cousas que lle facían falta ao bebé e el, aínda que inicialmente deulle o diñeiro, logo arrebatoullo e foise de casa.

A vítima contou aos axentes que a súa parella volveu pasada a medianoite e estado ebrio e que, ao recriminarlle ela que se gastou o diñeiro destinado ás necesidades da nena, iniciouse unha discusión.

Así, explicou que O.N. insultouna, zarandeó e tirou do pelo, todo iso en presenza dunha amiga da muller, que foi testemuña de todo. Por estes feitos, a Policía Local procedeu á detención do presunto agresor por un delito de violencia de xénero.