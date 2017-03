Pleno.- En Marea e BNG súmanse ao paro feminino convocado con motivo do Día da Muller

As deputadas do BNG e de En Marea sumáronse este mércores ao paro feminino convocado polo movemento feminista con motivo do Día da Muller en 45 países para reivindicar a igualdade entre homes e mulleres. Pola súa banda, as deputadas do PSOE iniciaron todas as súas intervencións con citas de mulleres destacadas.

As primeiras en abandonar os seus escanos foron as parlamentarias do Bloque que, ás 11,00 horas, deixaron a súa bancada durante 30 minutos para acudir a unha concentración pola traballadora dunha empresa de transportes Nélida Pisco ante a Secretaría Xeral de Igualdade para denunciar a súa situación laboral.

Media hora máis tarde, ás 12,00 horas, foron as deputadas de En Marea as que se sumaron a este acto reivindicativo tras baixar á tribuna cuns carteis nos que se podía ler 'Eu paro'. Con todo, ao incumprir o regulamento da Cámara con esta acción, foron convidadas a saír do hemiciclo polo presidente, Miguel Santalices.

Tras iso, nos corredores da Cámara e en declaracións aos medios, a deputada Paula Quinteiro explicou que o Grupo Parlamentario de En Marea quixo secundar este "paro internacional de mulleres" para "visibilizar" que sen mulleres "non se move o mundo".

"Tamén queremos mostrar que estamos fartas, que non podemos continuar coa situación de violencias machistas que sufrimos continuamente e queriamos apoiar ao movemento feminista que hoxe está a dar un exemplo de solidariedade internacionalista".

INICIATIVAS DO PSOE

Pola súa banda, tamén ás 12,00 horas, os parlamentarios socialistas levaron a cabo un "paro simbólico de cinco minutos" con motivo da celebración do Día Internacional da Muller e iniciaron todas as súas intervencións con citas de mulleres soadas como Emilia Pardo Bazán, Marie Curie ou concepción Arenal.

Ademais, presentaron 16 baterías de iniciativas parlamentarias de control e impulso con outras tantas propostas para defender a igualdade de xénero e sinalar a paralización das iniciativas do Goberno galego neste sentido.

O portavoz do Grupo Parlamentario Socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, explicou que estas iniciativas parlamentarias, que serán rexistradas ao longo deste mércores, pretenden alertar do "deixamento" do Goberno galego en materia de igualdade e incorporan "propostas en positivo" para utilizar os instrumentos e as competencias dispoñibles para o Executivo autonómico nesta materia.