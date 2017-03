A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, confirmou este mércores que "todas" as estacións de tren de Galicia seguirán "abertas" e con despachos de venda de billetes activos.

Ante a preocupación do deputado de En Marea Marcos Cal pola eliminación da atención presencial ao viaxeiro en Guillarei (Tui, Pontevedra), O Carballiño, O Barco, A Rúa e Ridabavia (Ourense), a conselleira asegurou ante o pleno da Cámara que "as xestións da Xunta" ante Fomento e ADIF "deron resultados".

"Xa é un tema resolto e pasado", resolveu, non sen reivindicar a "firmeza" coa que se reclamou en Madrid o mantemento destes servizos. Por tanto, non pecharán estacións de tren, nin se eliminará a venda directa de billetes, tal e como recalcou.

En fronte, Marcos Cal incidiu na importancia de "avanzar" no uso do ferrocarril e requiriu ao Goberno autonómico que "utilice" a maioría absoluta do partido que o sustenta para "construír unha Galicia mellor para os galegos" e para "actuar con contundencia" ante calquera intento de recorte chegado de Madrid.