Os sindicatos CIG, CC.OO. e UXT concentráronse este mércores, 8 de marzo, en distintos puntos de Galicia con motivo do Día Internacional da Muller para reivindicar esta xornada de "loita" e de "combate" e incidir na desigualdade salarial e laboral que afecta as mulleres.

Así, a CIG convocou a unha manifestación central en Santiago de Compostela que, con final ante a Secretaría Xeral de Igualdade, serviu tamén para evidenciar o apoio da central sindical a Nélida Pisco, condutora dunha empresa de transportes despedida e "vítima de acoso patronal".

Durante a protesta, que transcorreu tras unha pancarta na que se podía ler 'Acoso laboral: terrorismo patronal', os participantes aseguraron que o 8 de marzo "non é un día de festa", senón "un día de combate, de loita, de reivindicación".

"Se alguén ten a intención de felicitarnos, que loite connosco", dixeron as sindicalistas ao termo da marcha, na que se ouviron consignas como 'Ti acosas, eu acuso', 'O machismo tamén é terrorismo' ou 'Patriarcado e capital, alianza criminal'.

Ademais, a CIG mostrou neste acto o seu apoio á iniciativa internacional de paro feminino en protesta pola "explotación" laboral das mulleres, a brecha salarial ou a violencia de xénero, entre outras cuestións.

UNHA PRECARIEDADE "SALVAXE"

CC.OO. tamén aproveitou a conmemoración desta xornada para convocar distintas concentracións en Galicia en favor da igualdade entre mulleres e homes e reclamando mellores condicións laborais para elas.

O secretario xeral da Unión Intercomarcal de CC.OO. de Santiago-Barbanza, Carlos Pardo, que participou nunha concentración no compostelán Polígono do Tambre, quixo "mostrar o apoio" do sindicato ás mulleres "na súa loita pola igualdade" así como a súa firme condena ás "mortes machistas".

No ámbito laboral, fixo fincapé na "precariedade salvaxe" que sofren as mulleres, sobre todo no sector dos servizos e dos coidados á terceira idade, aos enfermos e aos dependentes; e na brecha salarial que aínda persiste.

"Temos que acabar con iso. É certo que o dicimos todos, pero creo que esta sociedade non se pode permitir o luxo de seguir así e ten que tomarse isto moi en serio. Hai que erradicalo xa", sentenciou.

Finalmente, o sindicato UXT tamén convocou este 8 de marzo concentracións e actos de protesta en diversas localidades galegas en favor da igualdade real e laboral de xénero.

Do mesmo xeito que o resto dos sindicatos, tivo palabras de condena contra a violencia de xénero e lembrou a peor situación laboral que viven as mulleres.

En concreto, segundo un informe de UXT, a taxa de temporalidade entre as traballadoras galegas é case catro puntos superior á dos homes e as mulleres teñen "máis dificultades para acceder ao mercado laboral".

CONCELLO DE SANTIAGO

A Praza do Obradoiro de Santiago acolleu tamén este mércores a lectura dunha declaración institucional do Concello compostelán con motivo desta data.

O texto, acordado por todos os grupos municipais, criticou os datos que mostran a desigualdade entre homes e mulleres, como a brecha salarial, que en Galicia "se sitúa nun 22,4 por cento".

A concelleira Marta Lois mostrou a importancia do papel das administracións públicas para "facer fronte á discriminación" e pediu que se "poñan todos os medios necesarios" para "lograr unha igualdade plena".