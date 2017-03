UU.AA. reclama 3,5 millóns en indemnizacións pola praga da pataca e un protocolo de actuación claro

Unións Agrarias (UU.AA.) reclama "vontade orzamentaria" para atallar a praga da pataca con maiores indemnizacións que inclúan o lucro cesante, ademais da superficie plantada, para o que estima que a Administración debe achegar 3,5 millóns.

Este mércores Unións Agrarias reuniuse cos grupos parlamentarios da oposición --a semana que vén prevese un encontro co PPdeG-- para demandar compromiso do conxunto da Cámara para "corrixir o rumbo" e conseguir medios técnicos e orzamentarios contra a couza guatemalteca.

Respecto diso, o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, censurou que a partida orzamentaria que destinou a Xunta "nos dous últimos anos apenas chegou a 6.000 euros" para esta problemática, polo que demanda un maior esforzo.

Así, Roberto García lamenta que "se está tratando de quitar importancia" a esta problemática "porque afecta a produtores de autoconsumo", pero pódese converter "nun problema económico" se alcanza as principais zonas produtoras da Limia e Bergantiños.

"Se repetimos as mesmas medidas que puxemos en marcha durante 2015 e 2016, sen contía orzamentaria suficiente e sen cambiar o tipo de aplicación imos ter uns resultados parecidos", avisou, para facer constar como esta praga pasou de tres a 31 municipios afectados en menos de dous anos.

E é que deixa claro que "simplemente con voluntarismo non se van a levar a cabo as medidas restritivas para que non haxa plantación, para que non circule pataca". Por iso, considera que "é imprescindible sufragar os gastos por unha mala xestión da administración", xa que "non tiña porqué haber ningún produtor" que comprase semente ou plantado pataca.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL

Ademais, este sindicato agrario esixe un "protocolo de actuación profesionalizado" e "individualizado" que determine como actuar contra a couza guatemalteca, "que evitase especular se mañá van recoller as patacas de sementeira" ou "se mañá non se sabe se van recoller as que están sementadas".

Tras dous anos de praga en Galicia, Roberto García reprocha que "todo iso tiña que estar escrito e feito", mentres que non se debe cargar "nos ombreiros dos pequenos produtores" esta problemática.

Tamén empraza a que Galicia demande á Entidade Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) un seguro específico sobre a praga que poida afectar a profesionais "o día de mañá".