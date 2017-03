O pleno do Senado aprobou este mércores, 8 de marzo, unha moción do Grupo Parlamentario Popular na que se pide ao Goberno que a promoción do español e as demais linguas do Estado --cooficiais en comunidades como Galicia-- convértase en "unha política de Estado", ao considerar a lingua como un ben preferente.

A moción --na que se argumenta que "o reto é que o español constitúa unha do seis linguas consideradas como oficiais en Nacións Unidas"-- incorporou unha emenda de Foro Asturias e modificouse o primeiro punto co acordo de catro grupos parlamentarios.

Durante a súa intervención, o senador do PP Miguel Ángel Cortés asegurou que "o valor do español increméntase co número de usuarios" e subliñou que no mundo hai máis de 550 millóns de castelanfalantes. Ademais, puxo de relevo que cada curso académico 35.000 alumnos universitarios Erasmus estudan en España, o que a converte no principal país de destino deste programa europeo.

No pleno, tanto Cortés como a portavoz da Cultura do Grupo Popular, Marta Torrado, tamén puxeron en valor o papel do Instituto Cervantes na promoción do español e destacaron que debe continuar sendo a gran plataforma formativa internacional da lingua.