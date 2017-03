A Federación de Asociacións Veciñais de Vigo Eduardo Chao (Favec) rexistrou no Concello de Vigo unha petición para que se convoque de forma urxente o Consello Social da cidade ante a "situación insustentable" do servizo de benestar social municipal, que carrexa "atrasos" na Renda de inclusión social de Galicia (Risga).

Así o trasladou este mércores en declaracións aos medios a presidenta da Favec, María Pérez, quen censurou que, a pesar de que a Xunta "deu diñeiro para que se contratasen" 11 traballadores sociais, estes non foron contratados. "O que soportan os traballadores sociais é inasumible, aquí non se cumpre o cociente" por habitante, aseverou.

En relación a iso, indicou que a falta de persoal derivou en que se estean dando citas da Risga "para maio". "Non pode haber ese atraso, porque se lles citan en maio, tardan outro cinco ou seis meses en poder ter un ingreso", manifestou Pérez, que incidiu en que o Concello "non pode seguir mirando a outro lado".

Por iso, a Federación optou por pedir a convocatoria urxente do Consello Social e, ademais, enviará escritos a todas as organizacións deste organismo para transmitirlles as súas reclamacións. Tal e como comunicou, o obxectivo é que "tomen en consideración que este tema é moi importante" e conseguir que a situación "se solucione dunha vez".

"Se hai tanto superávit, onde se ten que empregar é nas persoas e en crear emprego", remarcou a presidenta da Favec, que insistiu en que en Vigo "as políticas de benestar non están a funcionar, e si hai desafiuzamentos". Nesta liña, aludiu á acampada que iniciou un home hai 20 días na praza do concello.

ACAMPADA

Este home, Juan Miguel Carollo explicou a Europa Press que viviu na rúa durante máis de dous anos e hai un ano iniciou unha folga de fame porque "o alcalde dixo que o que durmía na rúa era porque quería". "Eu dixen que non quería e a ver que decisión tomaba", indicou.

Así as cousas, comentou que por mor da súa folga tramitáronlle "nun día" a axuda de emerxencia para darlle unha habitación e déronlle a Risga "en dous meses e medio, cando estaban a tardar oito e nove meses". "Entón hai cousas que se poden facer", apostilou.

Neste marco, apuntou que iniciou unha acampada 'sine die' --na que participan el e outras persoas que se van rotando, e que está aberta a calquera cidadán-- para esixir que o alcalde "faga o que di que fai: Principalmente parar os desafiuzamentos; modificar o funcionamento do albergue; e crear un punto de atención social continuada para persoas con adiccións".