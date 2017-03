Investigan a un mozo do Corgo (Lugo) por ameazar con queimar unha cuadra e disparar balines ao turismo dos donos

A Garda Civil imputou en calidade de investigado a un veciño do Corgo (Lugo) de 19 anos de idade como presunto autor dun delito de ameazas e coaccións.

Segundo informou o Instituto Armado, a persoa investigada supostamente ameazo vía telefónica aos prexudicados con queimarlles a cuadra de gando ovino da súa propiedade entre outras ameazas.

As mesmas fontes apuntaron que supostamente lles rompeu os cristais das xanelas da súa vivenda e furou as portas do seu turismo particular cunha escopeta de balines.

O mozo investigado en relación con eses feitos foi posto a disposición xudicial.

Por outra banda, a Garda Civil detivo a dous veciños de Lugo de 22 e 35 anos como presuntos autores dun roubo con forza nas cousas cometido no interior dunha nave industrial situada en Castro Ribeiras de Lea. Foron postas a disposición xudicial.