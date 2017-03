O Colexio de Economistas da Coruña ofrecerá este xoves unha sesión técnica informativa sobre as cláusulas chan

'Cláusulas chan e outras condicións abusivas nos contratos con consumidores e usuarios' é o título da sesión técnica informativa que, organizada polo Colexio de Economistas da Coruña, terá lugar este xoves na cidade herculina.

Nesta xornada, segundo avanzou a entidade colexial, abordaranse as implicacións da devolución das "cláusulas chan", tanto no ámbito económico como financeiro, e as súas consecuencias tributarias.

Así mesmo, abordarase a problemática dos cálculos destas cantidades e lla ferramenta que para facilitar os mesmos elaborou o Consello Xeral de Economistas, que foi posta a disposición todos os colexiados.

Unha versión máis sinxela desta ferramenta foi facilitada polo Consello Galego de Colexios de Economistas ao Instituto Galego de Consumo, para permitir que os consumidores poidan contrastar as cantidades que lles ofrezan as entidades financeiras en resposta ás súas reclamacións, segundo lembrou a entidade colexial.

Na sesión, que se desenvolverá no Hotel Attica 21 da Coruña a partir das 19,30 horas, intervirá o presidente do Consello Galego de Colexios de Economistas, Miguel A. Vázquez Taín; Agustín Fernández Pérez, membro do Consello Directivo do Reafregaf, Asesores Fiscais Consello Xeral de Economistas, e José Antonio Pena Beiroa, director en DDC Consultores.