Alcer Galicia organiza mesas informativas este xoves para promover medidas para previr a enfermidade renal crónica

A Federación Alcer Galicia organizou para este xoves, con motivo do Día Mundial do Ril, mesas informativas en varias localidades galegas co fin de promover medidas para previr a enfermidade renal crónica.

En concreto, en Santiago haberá mesas informativas de 10,00 a 14,00 horas no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) e de 16,00 a 20,00 horas en El Corte Inglés.

Na Coruña estarán de 10,00 a 14,00 horas no complexo hospitalario (Chuac) e de 16,00 a 20,00 horas en El Corte Inglés; mentres que Ferrol situaranse no complexo hospitalario (CHUF) e no Hospital Juan Cardona en ambos os casos en horario matutino.

Así mesmo, no caso dos complexos hospitalarios da Coruña, Santiago e Ferrol está previsto que ás 12,00 horas deste xoves os respectivos xefes de servizo de Nefroloxía do tres xerencias sanitarias pásense polas mesas informativas.

Tamén foi organizada unha mesa informativa este xoves día 9 de marzo no CC Odeón da localidade coruñesa de Narón en horario de 17,00 a 20,00 horas.

E en Ourense convocouse a inauguración dunha carpa informativa na Rúa do Paseo á altura do Centro José Ángel Valente, coa presenza do xefe de servizo de Nefroloxía ourensán e o alcalde Jesús Vázquez, entre outros.

A celebración deste ano do Día do Ril conmemórase co lema 'Obesidade e enfermidade renal', polo que buscan lembrar á sociedade e ás entidades públicas galegas a "necesidade de implantar as medidas necesarias para axudar a previr a enfermidade real crónica".