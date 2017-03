Os órganos xudiciais galegos pechan 2016 cun 10% menos de asuntos en trámite

Os órganos xudiciais de Galicia pecharon 2016 con 123.833 procedementos en trámite, fronte aos 136.466 de 2015, o que supón un 10% menos, segundo os datos do informe 'Situación dos órganos xudiciais no ano 2016', feito público este mércores pola sección de estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ).

En concreto, os órganos galegos ingresaron o ano pasado 334.410 novos asuntos, fronte aos 442.941 de 2015, o que supón unha diminución interanual do 25,6%.

O descenso máis acusado en canto á entrada deuse na xurisdición penal, cun 36,5% menos de novos asuntos en 2016. Esta redución no número de novos asuntos obedece "en gran medida", segundo lembra o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), á entrada en vigor da modificación da Lei de axuizamento Criminal para a axilización da xustiza penal e o fortalecemento das garantías procesuais.

A reforma legal ten tamén reflexo no número de asuntos resoltos polos tribunais da comunidade o ano pasado, que foi de 347.663, cunha media de 1.353 por órgano xudicial. A cifra supón un 25,5% cento menos que en 2015.

DATOS POR XURISDICIÓNS

Na comunidade descendeu tamén o número de asuntos ingresados na xurisdición civil. O ano pasado rexistráronse 116.308 casos, o que representa unha diminución interanual do 10,6%. A cifra de asuntos resoltos foi de 120.118 e a de asuntos en trámite ao final do período de 53.942, un 1,2% menos que o ano pasado.

Na xurisdición penal, o número de novos asuntos foi de 177.470, un 36,5% menos que en 2015. Nesta xurisdición resolvéronse 183.798 asuntos e quedaron en trámite ao final do período outros 37.679, un 21% menos que ao comezo do período.

Na xurisdición contencioso-administrativa, fronte á tendencia á baixa no conxunto do Estado, en Galicia rexistrouse en 2016 un aumento na entrada de asuntos.

Os xulgados e tribunais recibiron 9.985 casos novos, o que supón un 2,8% máis con respecto a 2015. O número de asuntos resoltos foi de 11.586 (un 3,8% máis que no ano anterior) e o de asuntos en trámite ao final do ano de 6.349, o que supón un descenso do 14,2%.

Aumentaron tamén os asuntos ingresados na xurisdición social. O ano pasado recibíronse 30.647 novos casos, que representan un crecemento do 1,6% respecto de 2015.

Nesta xurisdición resolvéronse 32.161 asuntos e quedaron en trámite 25.863, o que supón un 6,7% menos que o ano anterior. A taxa de litigiosidad en Galicia (123) situouse lixeiramente por baixo da media estatal en 2016, que foi de 125 asuntos por cada mil habitantes.