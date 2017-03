Aumentan a 122 as mortes con gripe confirmada en Galicia desde o inicio de tempada, que rexistra 1.915 ingresos

As persoas falecidas con gripe na Comunidade galega aumentaron de 115 a 122 na novena semana --que terminou o 5 de marzo--, segundo os datos do informe 'Vixilancia da gripe en Galicia' publicados este mércores polo Sergas e recolleitos por Europa Press, o que supón sete éxitus máis co virus.

Segundo o último informe publicado, desde o principio da tempada de gripe declaráronse 1.915 ingresos co virus da gripe confirmada en hospitais da Comunidade galega.

Do total de ingresados con gripe confirmada, segundo recolle o Sergas no seu último informe publicado, necesitaron asistencia na UCI o 6,9 por cento.

Tamén concreta o documento que o 92,3 por cento tiña algún factor de risco para ter unha gripe complicada e deles, o 43,3% non estaba vacinado. O número de ingresos declarados para esta última semana situáronse en 20, fronte aos 38 da anterior.

En total no que vai de tempada, segundo concreta o Sergas no seu informe, declaráronse 122 éxitus con gripe, todos eles coa vacina indicada e non a recibiron o 36,9 por cento.

VIXILANCIA MICROBIOLÓXICA

No referido a a vixilancia microbiolóxica, o informe do Sergas concreta que de 281 mostras nas que se analizaron gripe, 31 foron positivas para o virus da gripe A, das que se subtiparon 19, todas positivas para o virus da gripe AH3N2.

Segundo engádese o informe, a porcentaxe de mostras de gripe positivas foi nesta novena semana do 11 por cento, máis baixa que na semana anterior. Por iso, o Sergas confirma que a difusión "segue como local", con intensidade basal e "tendencia decrecente".

No que se refire a as chamadas atendidas no 061 por gripe e outras infeccións respiratorias graves o número continúa "nunha intensidade basal".