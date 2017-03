Varios centenares de traballadores de Navantia secundan o paro para reclamar igualdade real entre homes e mulleres

Varios centenares de traballadores de Navantia Ferrol concentráronse ás portas do estaleiro para secundar o paro convocado con motivo do Día Internacional da Muller, co obxectivo de reclamar igualdade real.

O presidente do comité de empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán, sinalou que esta reivindicación en contra das desigualdades é diaria e aínda que se fai máis visible o 8 de marzo "é necesario que os 364 días do ano restantes todos os homes e todas as mulleres fagan algo para que se dea esa igualdade".

Galán afirmou que esas desigualdades aumentaron nos últimos anos, algo que vinculou co Goberno do PP, porque "as leis que están en vigor non se están executando". Unha situación, entende o representante dos traballadores, que fai que "en España non é que se avance, senón que se retroceda".

PLAN ESTRATÉXICO DE NAVANTIA

Por outra banda, o sindicalista asegurou que a única noticia que ten do anuncio da SEPI de pór en marcha un plan estratéxico para Navantia é polos medios de comunicación. "A nós ninguén nos achegou, nin por parte da SEPI nin de Navantia, a intención da nova presidenta da SEPI", remarcou o presidente do comité de empresa.

Neste punto, Galán pediu á responsable da sociedade que reciba á parte social porque lle pediron "tres veces unha reunión" para trasladarlle o que opinan sobre a situación da compañía.

Tamén solicitaron unha reunión co director da Dirección Xeral de Custos de Facenda e Galán lembrou que o próximo día 14 concentraranse todos os delegados de Navantia diante da SEPI, en Madrid, para solicitar manter esas entrevistas e que lles expliquen "que queren expor de aquí en diante".

Os sindicatos levan anos reclamando que se poña en marcha un plan "industrial, de rexuvenecemento, o que queiran". Galán insistiu en que un plan para a compañía é necesario "sobre todo vendo as perdas que se acumulan ano tras ano con este presidente".

Preguntado sobre se ese plan suporá un axuste de persoal, Galán comentou que "case todos os plans foron axustes de persoal" e que neste caso entenden que "xa se está axustando porque hai xente que se está marchando con incapacidades e xente que morre en activo".

En todo caso, defendeu que non se pode impulsar ningún plan se non hai un rexuvenecemento dos persoais e "ten que vir dado polo incremento de compañeiros na industria".

E é que o representante dos traballadores reclamou que para "poder facer barcos neste estaleiro non é posible que un 70-80% estea en mans de subcontratas", porque "iso quere dicir que unha empresa non funciona".

En relación ao encargo das fragatas F-110, o presidente do comité afirmou que os traballadores esperan que a final de ano ou a principios de 2018 concrétese a firma dese cinco fragatas.