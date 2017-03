Detido de novo un home con 14 antecedentes por dous roubos con violencia en Vilagarcía (Pontevedra)

Axentes da Policía Nacional adscritos á Comisaría Local de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) detiveron a un home con antecedentes como presunto autor de dous roubos con violencia sucedidos os pasados días 5 e 12 de febreiro.

As investigacións realizadas tras a detención o pasado día 26 de febreiro deste individuo cando acababa de practicar un "tirón", segundo explicou a Policía Nacional, permitiu aos investigadores relacionarlle directamente con outros delitos.

Este individuo, que conta con 14 antecedentes policiais por feitos similares, "unicamente actuaba por impulsos para conseguir de forma fácil o diñeiro co que custearse as súas doses de drogas", segundo sinalaron as mesmas fontes policiais.

A investigación realizada pola Policía Nacional "permitiu sacar á luz un modus operandi moi elaborado, xa que contaba con agochos para ocultar as roupas coas que cometía os seus delitos, dificultando esta forma a súa posterior identificación", segundo destacaron as mesmas fontes.

Ao individuo detido foille decretado o ingreso no Servizo de Psiquiatría.