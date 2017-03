A CNMV mellorará a protección dos investidores na venda de produtos complexos

A Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) mellorará a protección dos pequenos investidores na comercialización de produtos complexos, como os CFD ou as operacións binarias, segundo explicou o presidente do supervisor, Sebastián Albella, na presentación do Plan de Actividades para 2017 do supervisor.

Unha das liñas estratéxicas da institución para este ano é a atención prioritaria á supervisión e á promoción da transparencia e a integridade do mercado, así como a educación financeira e a atención e a protección dos investidores.

O máximo responsable do supervisor indicou que en Europa existe "preocupación" por este tema, xa que "en moitas ocasións" os produtos complexos producen perdas aos investidores. Puxo en valor que noutros países están a tomarse medidas como a prohibición da publicidade destes produtos, aínda que sinalou que en España implicarían cambios regulatorios.

Segundo explicou, en máis do 80% dos casos os investidores teñen perdas por estes produtos e a CNMV está a empezarse a expor "se non hai que facer máis cousas". Neste sentido, sinalou que está previsto enviar unha carta ás autoridades de Chipre para que esixan ás súas entidades que comercializan produtos no mercado español as mesmas advertencias que a CNMV esixe ás que teñen licenza neste país.

Por outra banda, o supervisor incluíu no seu Plan de Actividades a súa intención de intensificar a loita contra o abuso de mercado e incrementar a atención sobre a información que se forneza ao investidor comerciante polo miúdo por parte dos emisores de valores.

O supervisor marcou como un dos seus principais obxectivos mellorar a supervisión dos mercados, para o que manterá o rigor na supervisión do cumprimento das normas relativas á información financeira das sociedades emisoras e a do correcto funcionamento das infraestruturas de mercado.

No ámbito da loita contra o abuso de mercado, a CNMV modificará a circular sobre prácticas de mercado aceptadas en relación cos contratos de liquidez e realizará un estudo comparativo sobre as diversas normas e prácticas supervisoras relacionadas coa autocarteira.

Ademais, a CNMV ten previsto publicar unha guía técnica de boas prácticas de funcionamento das comisións de auditoría e revisará as guías de emisións para eliminar obstáculos innecesarios.

REVISIÓNS HORIZONTAIS

Por outra banda, realizará revisións horizontais sobre os procedementos de tensións establecidas polas entidades xestoras de institucións de investimento colectivas (IIC) ante movementos de tipos de interese, o contido da información publicitaria das páxinas web das entidades de crédito, os informes periódicos de cumprimento normativo destas entidades e a adaptación das sociedades xestoras de IIC aos requisitos de goberno corporativo.

Neste ámbito, tamén levará a cabo outras actuacións, como a revisión da información das IIC estranxeiras, a análise do cumprimento das obrigacións dos depositarios e a publicación dunha guía técnica de conflitos de interese na xestión de IIC.

Así mesmo, a CNMV porá en marcha un novo Plan de Educación Financeira 2017-2020, revisará a sección do investidor da web corporativa, mellorará o contido da Memoria de Reclamacións e reforzará a actuación contra entidades non rexistradas -coñecidas como 'chiringuitos financeiros'- e as súas técnicas de captación de investidores, segundo está previsto no Plan de Actividades.