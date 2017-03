A Deputación de Pontevedra secundou este mércores, día 8 de marzo, o paro internacional convocado con motivo do Día da Muller. Así, o goberno provincial, conformado polo PSOE e o BNG, organizou un acto reivindicativo ás portas do Pazo provincial.

A xefa do Servizo de Igualdade da Deputación de Pontevedra, Lucía Muradas, foi a encargada de ler un manifesto no que se fixo un chamamento aos gobernos sobre a necesidade dun "compromiso serio e total" que loite contra a discriminación da muller "en todos os seus sentidos".

"Só educando en igualdade poderemos vivir en igualdade", foi outro das mensaxes que se proclamaron no acto, no que sinalou á violencia machista, á brecha salarial, á explotación sexual, e aos dereitos sexuais e reprodutivos, como algunhas das barreiras que a Deputación considera importantes derrubar.

Deste xeito, proclamou que resulta necesario reforzar a "igualdade de dereitos políticos, sociais e laborais", segundo explicou Muradas, "porque cando non se avanza, retrocédese".

Máis dun centenar de persoas, entre elas a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, participaron neste acto no que se insistiu en que "aínda queda moito camiño por andar" nunha sociedade onde a discriminación, a desigualdade e o patriarcado "seguen presentes" e que aumentará "pola falta de medidas adecuadas para a súa erradicación".

DATOS

En Galicia, segundo precisou a xefa de Igualdade, o 23% das mulleres asalariadas non conseguiron no 2014 uns ingresos equivalentes ao salario mínimo profesional. Unha cifra que aumenta respecto da poboación feminina non activa, un 48,7%, dez puntos por baixo no que respecta aos homes.

"A falta de apoio continuado ás políticas de igualdade, dan como resultado o empobrecimiento das mulleres, sobre todo, das máis vulnerables, o que incide na feminización da pobreza", segundo denunciouse diante da Deputación de Pontevedra.

Tamén se destacou a necesidade de que o Goberno se comprometa a velar por todas aquelas mulleres que sofren "discriminación múltiple" por motivo dunha discapacidade e que se fomente o acceso á educación superior dese colectivo e a súa participación social e política.

Finalmente, por parte da Deputación de Pontevedra fíxose un chamamento a toda a cidadanía, ás institucións e ás organizacións para que xuntas avancen cara a unha sociedade máis igualitaria.