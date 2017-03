As galegas cobran 4.400 euros menos de media que os homes, case un terzo, segundo Gestha

As galegas cobran de media ao ano 4.398 euros menos que os galegos, é dicir, un 28,4% menos, segundo a actualización do informe 'Brecha salarial e teito de cristal teñen nome de muller', elaborado polos técnicos do Ministerio de Hacienda (Gestha) con motivo do Día Internacional da Muller.

En Galicia, a porcentaxe de mulleres sobre o total de asalariados sitúase no 46,9%. O salario medio da muller é de 15.501 euros, a brecha salarial deses 4.398 (-28,4%) e a redución porcentual da brecha sobre o salario da muller fíxase en 8,55 puntos.

Actualmente, as españolas cobran unha media de 4.636 euros menos ao ano que os homes, o que supón case un terzo --un 28,7%-- menos que eles.

Deste xeito, segundo os últimos datos dispoñibles, que datan de 2015, no último ano a brecha salarial mantívose practicamente estable --en 2014 era de 4.620 euros de media-.

Unha tendencia que choca cos anos previos, pois entre 2005 e 2015 estas diferenzas rebaixáronse case un 15%; é dicir, as mulleres percibiron uns 885 euros máis de media na última década.

"AÍNDA PROFUNDAS GRETAS"

Neste informe, Gestha analiza a situación da muller no mercado laboral desde distintas variables como a idade, o cargo ocupado --e salario correspondente- e por territorios. Unha análise que, segundo advirte, "revela que o mercado de traballo español aínda ten profundas gretas de desigualdade".

De feito, un dos datos "máis alarmantes" que se pon de relevo é que as mulleres "ocupan aínda a maioría de postos laborais que están por baixo do limiar do mileurismo".

"Os 1.000 euros mensuais convertéronse na verdadeira barreira salarial para as españolas", avisan os técnicos. De feito, sinalan que unha vez que se alcanza esa cifra, a presenza feminina nos distintos postos redúcese "paulatinamente, ata esborrallarse na ocupación de postos que perciben un salario medio por encima de 50.000 euros ao ano".

A maioría de persoas cun salario anual de 11.377 euros son mulleres, de acordo con Gestha. Pero tamén hai maioría feminina nos soldos de ata 6.871 anuais, ou o caso máis extremo, nos 1.827 euros anuais, onde o 51,1% dos postos son ocupados por elas.

No outro extremo, a realidade é moi diferente, pois na escala salarial máis alta --cun salario medio de 135.796 euros ao ano-- só hai un 19% de mulleres, o que quere dicir que oito de cada dez dos postos de traballo mellor remunerados en España están ocupados por homes.

Segundo os técnicos, este "teito de cristal blindado" é a principal causa da profunda brecha salarial en España.