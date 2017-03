O IV edición dos Premios Martín Códax da Música suma case 450 inscritos

O IV edición dos Premios Martín Códax da Música alcanzou un "novo éxito de participación" con case 450 inscritos, "igualando o número de proxectos que participaron na anterior", segundo informa a Asociación Músicos ao Vivo (MAV).

Nun comunicado de prensa, a directiva de Músicos ao Vivo destaca o apoio das músicas e músicos galegos "para visibilizar a gran cantidade, calidade e diversidade de proxectos musicais galegos".

Así mesmo, a asociación insiste no "carácter non competitivo deste certame, que só trata de pór en valor e achegar á cidadanía, o gran potencial do sector musical galego".

O domingo pechouse o prazo para a presentación de proxectos ao IV Premios Martín Códax da Música, de entre os que os socios de MAV escollerán o tres finalistas en cada categoría e un xurado, integrado por músicos profesionais do sector, seleccionará o proxecto merecedor do galardón.

Os proxectos finalistas de cada categoría faranse públicos o próximo 6 de abril na Festa de Nomeados que se celebrará como cada ano nas Adegas Martín Códax en Cambados (Pontevedra).