O presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, retou este mércores a Ciudadanos e ao PSOE a "negociar" en Bruxelas as emendas que queiran presentar ao Real Decreto Lei que reforma o sector da estiba, e reiterou que o Goberno está "obrigado" a cumprir a sentenza "clarísima e taxativa" do Tribunal da UE (TUE), acerca da regulación desta actividade.

En resposta a preguntas dos medios, López Veiga incidiu en que "calquera persoa con dous dedos de fronte e un mínimo coñecemento do sistema xurídico comunitario" non presentaría emendas, e apelou á responsabilidade de Cidadanos e PSOE para que o decreto poida ser ratificado no Congreso.

"Convido a Albert Rivera a ler a sentenza, que lea un pouco máis e fale un pouco menos. A ver se o entende, polo menos Ciudadanos, porque do PSOE xa non espero nada", aseverou, e preguntou "Que propoñen, que non se cumpra a sentenza?".

O presidente do Porto de Vigo reiterou que "non se van a perder postos de traballo" e que, en todo caso, as condicións laborais dos estibadores deben ser negociadas nos convenios colectivos, que é "a maneira de protexer os seus dereitos".

"Eu dígolles a Ciudadanos e ao PSOE que presenten emendas, pero o reto a que antes as negocien en Bruxelas. E un segundo reto, (se non se cumpre a sentenza do TUE) que paguen eles a multa", proclamou.

PIF

Doutra banda, e a preguntas dos xornalistas sobre os problemas do Posto de Inspección Fronteiriza (PIF) da terminal viguesa, López Veiga afirmou que se segue "traballando" para liquidar aquelas cuestións que afectan á competitividade do servizo.

"Detectamos que, na parte operativa pode haber lagoas importantes, estamos a traballar para resolvelo. Nas próximas semanas algo fabricaremos", apuntou, aínda que sen desvelar máis detalles.