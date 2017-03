Pleno.- A Xunta confirma que non recorrerá a financiamento privado para ampliar o hospital de Pontevedra

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, confirmou este mércores que non se recorrerá a financiamento privado para levar a cabo a ampliación do hospital pontevedrés de Montecelo.

En resposta a unha interpelación da deputada de En Marea Eva Solla ante o pleno da Cámara, o titular de Sanidade incidiu en que o recurso á colaboración público-privada "está dentro da normativa europea", como proba --dixo-- a resposta dada pola UE ás reclamacións relativas ao hospital de Vigo.

E, tras sacar a colación que "o primeiro en falar" de utilizar esa fórmula no ámbito sanitario foi "o bipartito", abundou en que non se acudirá a ela para o hospital de Pontevedra "non porque sexa mala, senón porque as condicións económicas" da comunidade "cambiaron" e agora "son mellores".

Máis aló diso, ante as críticas de Eva Solla sobre a "desidia" da Xunta, que "perdeu dúas lexislaturas tentando vender a necesidade dun hospital privado en Monte Carrasco" cando a sociedade reclamaba "ampliar Montecelo", Almuíña defendeu que actualmente xa se pechou esta última vía.

Así pois, deu por feito que "en maio" xa estará pechado o plan de espazos do hospital e poderase licitar o plan sectorial, tal e como se pactou co Concello de Pontevedra, e comezar as expropiacións e o resto de trámites necesarios.

"ESTE ANO NON HABERÁ OBRAS"

Por tanto, ante o reproche de que os orzamentos da Xunta só recollen un millón de euros para as obras, o que explicou é que "este ano non haberá obras", senón que se dedicará ás distintas tramitacións requiridas.

"Os prazos son os prazos. Trataremos de acurtalos, pero son os que son", resolveu o conselleiro, non sen apuntar que se tentará construír un aparcadoiro subterráneo e que tamén haberá zonas para deixar os vehículos en superficie.