A Unión de Cooperativas Lácteas aposta polo desenvolvemento profesional das mulleres rurais cunha xornada

A cooperativa de segundo grao Unión de Cooperativas Lácteas (Clun), nacida da integración de Feiraco, Os Irmandiños e Melisanto, conmemora este mércores o Día Internacional da Muller co I Atopo 'Mulleres de Seu', que reivindica o desenvolvemento profesional das mulleres rurais.

En concreto, trátase dunha iniciativa que parte da Fundación Feiraco, para promover o empoderamiento e o desenvolvemento profesional das mulleres, "dignificando o seu papel no ámbito rural".

A xornada, celebrada na Cidade da Cultura de Galicia, contou coa participación de máis de 80 socias de Clun e coa presenza da secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, que reiterou o compromiso do Goberno autonómico coa igualdade de xénero.

O presidente de Clun, José Ángel Blanco, asegurou que o papel das mulleres socias da nova cooperativa de segundo grao é "capital" no desenvolvemento, posicionamento e consolidación de Clun no sector agrogandeiro galego. "'Mulleres de seu' expresa a vontade de Clun de que a igualdade presida todas as súas actuacións e de que a muller adquira todo o protagonismo empresarial e persoal alí onde realiza as súas actividades", dixo durante o encontro a vicepresidenta de Feiraco, Carmen Rodríguez.

No encontro participou tamén a recoñecida alpinista galega Chus Lago, como exemplo "de emprendedora, loitadora e modelo de superación persoal e profesional".