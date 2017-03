As Cortes de Castilla-León aprobaron este mércores unha iniciativa rubricada por todos os grupos a través da que se solicita a creación no seo do Congreso dunha comisión de investigación para dilucidar as causas do accidente do voo 'JK5022' de Spanair.

Trátase dunha iniciativa conxunta a través da que tamén se insta ao Goberno de España á creación dun órgano nacional multimodal e independente para investigar os accidentes e incidentes graves do transporte aéreo, así como calquera outro accidente que, polo número de vítimas ou pola súa complexidade, requiran unha investigación á marxe da Administración.

O procurador de EU-Equio José Sarrión mostrouse satisfeito por lograr a "unidade" de todas as forzas ao redor dos afectados polo accidente de Spanair, xa que, ao seu xuízo, a creación desta comisión de investigación é "de xustiza", algo que apoiou o seu compañeiro no Grupo Mixto Luís Mariano Santos, quen considerou "necesaria" a iniciativa e insistiu na importancia destas medidas esténdanse a calquera outro accidente.

Pola súa banda, José Ignacio Delgado, de Ciudadanos, insistiu en que o obxectivo é conseguir "saber a verdade" sobre o que pasou neste accidente aéreo por "respecto" ás familias e aos falecidos.

O portavoz de Podemos, Pablo Fernández, apoiou a iniciativa e encomiou a "coraxe" dos afectados cuxa "loita e esforzo" conseguiu que finalmente se solicite esta comisión de investigación tras anos nos que as institucións "non estiveron á altura".

No entanto, Fernández insistiu en que se apoia ás vítimas de Spanair pero o PP "nega o seu apoio" ás vítimas do accidente do tren Alvia en Angrois, no que, como lembrou, faleceron 11 cidadáns de Castilla-León. "É necesario sacar á luz a verdade e depurar responsabilidades", concluíu.

"FERRAMENTAS PARA DAR RESPOSTAS"

Pola súa banda, o procurador socialista Celestino Rodríguez reclamou "máis independencia" no desenvolvemento dos informes, tras o que destacou a implicación de todos os partidos con representación nas Cortes para sacar á luz esta iniciativa. Así, insistiu en que as comisións de investigación non son unha "guerra entre partidos" senón "ferramentas para dar respostas".

"Esperamos que se poida recuperar a dignidade entre familiares e cidadáns que esperades resposta duns políticos que non cumprimos", aseverou.

Para pechar o debate, o procurador popular Ángel Ibáñez, tras lamentar a intervención de "quen aproveitan algúns feitos para facer política", recoñeceu que "se avanzou de forma moi notable en aspectos de asistencia a vítimas".

"O labor da comisión de investigación permitiría analizar erros para mellorar a seguridade de todas as traxedias onde haxa vítimas múltiples", concluíu.