A Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía de Vigo acolle o XVII Foro Tecnolóxico do Emprego

O vestíbulo da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo acolle desde este mércores e ata o venres a XVII edición do Foro Tecnolóxico do Emprego, unha cita na que os alumnos do tres escolas de enxeñaría do campus vigués poderán contactar con empresas, entregar currículos e coñecer de preto a experiencia do mercado laboral.

No acto de inauguración, o reitor da UVigo, Salustiano Mato, lembrou que o alumnado vigués foi "pioneiro", xa hai 17 anos, con esta iniciativa que agora imitan outras universidades e que, no caso de Vigo, "xa forma parte do ADN da Universidade".

O director da Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións, Íñigo Cuíña, subliñou que este foro é "unha cita clásica" no calendario universitario e "un dos grandes orgullos" da institución académica.

Ao longo do tres días que dura o evento, os alumnos poderán contactar con representantes de empresas, asistir a charlas e 'workshops'. Entre as empresas que participan no foro están Microsoft, R, Deloitte, Borgwarner, Schindler ou Repsol, ata un total de 26 compañías, ademais de colexios profesionais, asociacións sectoriais ou centros tecnolóxicos.