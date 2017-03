María Reimóndez e a súa obra 'Corpos exorbitantes' gañan o I Premio Xohana Torres de Ensaio e Creación Audiovisual

A autora María Reimóndez e a súa obra 'Corpos exorbitantes. Rosalía de Castro, tradutora feminista, en diálogo con Erín Moure', resultou gañadora do I Premio Xohana Torres de Ensaio e Creación Audiovisual.

O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, presidiu este mércores o acto no que se deu a coñecer o fallo e presentáronse as bases da segunda edición.

Este galardón recuperouse este ano con motivo do Día Internacional das Mulleres grazas a un convenio coa USC, mantendo a esencia pola que se creou e orientándoo á recuperación da memoria histórica das mulleres de Santiago de Compostela.

Ademais do gañador, nesta edición houbo tres traballos máis presentados na categoría de ensaio: 'As irmás Fandiño Ricart, a tolemia como mecanismo de resistencia'; 'Eles libres e iguais, elas obedientes pola graza de Deus' e 'Mulleres que romperon co seu destino: pioneiras compostelás nas ciencias experimentais'.

No acto deste mércores estivo presente a filla do poeta Xohana Torres, Andrea Ellacuría Torres, que deu lectura a un texto escrito pola súa nai.