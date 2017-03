(Resumo) O Día da Muller gaña protagonismo no Hórreo nunha sesión de debate, paro feminino e lazos morados

A segunda xornada do pleno desta semana quedou marcada pola efeméride do 8 de marzo, Día Internacional da Muller, con debate sobre políticas de igualdade, pero tamén actos institucionais e outras accións simbólicas como a decisión de En Marea e BNG de sumarse ao paro feminino internacional convocado polo movemento feminista, ou o xesto dos deputados populares de levar lazos morados.

Así, os grupos con representación no Parlamento de Galicia apoiaron unha declaración institucional con motivo do 8 de marzo, na que explicitan o seu respaldo tanto á esixencia de igualdade entre mulleres e homes como ao respecto aos dereitos das nenas.

Este último punto centrou un acto institucional que, minutos antes do inicio do Pleno, acolleu a Cámara autonómica en colaboración coa organización Plan Internacional, que traballa en favor dos dereitos da infancia e da igualdade das nenas a nivel internacional.

O acto, que contou coa presenza do xefe do Lexislativo, Miguel Santalices; do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; e dos portavoces parlamentarios de PPdeG, PSdeG e BNG, reivindicou o fin de "todas as formas de violencia" contra mulleres e nenas para conseguir una a igualdade de xénero real no próximos quince anos.

A continuación, arrincou a sesión de control ao presidente, na que PSdeG, En Marea e BNG preguntaron a Feijóo por políticas de igualdade.

DEBATE POLÍTICO

Durante o debate político, os distintos grupos da oposición esixido a Feijóo mellorar as súas actuacións, mentres que este defendeu un feminismo "sen siglas" e avanzou medidas como un novo plan de igualdade de oportunidades e o impulso dun decreto que regule a formación en igualdade e prevención de violencia machista na Xunta.

"Máis que retórica", demandoulle, pola súa banda, o portavoz do PSdeG na Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga; mentres que Ana Pontón (BNG) instou á Xunta a deixar de financiar os centros educativos que segregan. Tanto Pontón como Luís Villares (En Marea) afearon, ademais, a Feijóo a situación do presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar.

Sobre o 'caso Baltar', no que tamén está investigada a muller que o denunciou por acoso sexual, o dirixente de En Marea preguntouse en ton irónico "como quedará (ao líder do PP ourensán) o lazo morado no seu traxe de machista e macho da política" que este mércores lucían os deputados.

Nas filas do PP, o morado non estivo só nos lazos, senón tamén en camisas e gravatas dos seus dirixentes. Santalices deu exemplo e o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, fixo o propio.

UN TUIT NO FOCO

Tamén luciu a gravata morada Feijóo, quen confrontou duramente co portavoz de En Marea e volveu retomar o polémico tuit de Carmen Santos sobre violencia machista.

En devandito tuit, os populares interpretan, a falta dunha coma, que a parlamentaria lles acusou de asasinar mulleres. O tuit de Santos que desatou esta polémica di: "Hoxe todas na loita feminista. Revindicamos q nn nos asasinen señores do @ppdegalicia. Politizades con pasividade'.

"Estas declaracións son impresentables", proclamou Feijóo, antes de pedir "desculpas formais en nome das mareas" a Villares. "Unha desculpa, señor Villares, e seguimos falando", esgrimiu o presidente antes de sentar sen responder á pregunta de En Marea na súa primeira quenda, aínda que despois si esgotou o tempo da súa segunda intervención.

"Non pretenderá que un home lle diga a unha muller o que ten que facer? Respecto que se indignen por un erro gramatical, pero o que indigna a En Marea é que as mulleres sexan asasinadas", replicou Villares. Feijóo rexeitou as súas "leccións" citando algunhas expresións de Pablo Iglesias sobre mulleres e cuestionou a súa "autoridade" no grupo.

Xa pola tarde, os deputados do PP que interviñeron no pleno continuaron esixindo desculpas a Santos.

PARO FEMININO E CITAS

Tamén este mércores, as deputadas do BNG e de En Marea sumáronse ao paro feminino convocado polo movemento feminista con motivo do Día da Muller en 45 países para reivindicar a igualdade entre homes e mulleres. Pola súa banda, as deputadas do PSOE iniciaron todas as súas intervencións con citas de mulleres destacadas.

As primeiras en abandonar os seus escanos foron as parlamentarias do Bloque que, ás 11,00 horas, deixaron a súa bancada durante 30 minutos para acudir a unha concentración pola traballadora dunha empresa de transportes Nélida Pisco ante a Secretaría Xeral de Igualdade para denunciar a súa situación laboral.

Media hora máis tarde, ás 12,00 horas, foron as deputadas de En Marea as que se sumaron a este acto reivindicativo tras baixar á tribuna cuns carteis nos que se podía ler 'Eu paro'. Con todo, ao incumprir o regulamento da Cámara con esta acción, foron convidadas a saír do hemiciclo por Santalices.

Igualmente ás 12,00 horas, os parlamentarios socialistas levaron a cabo un "paro simbólico de cinco minutos" con motivo da celebración do Día Internacional da Muller e iniciaron todas as súas intervencións con citas de mulleres soadas como Emilia Pardo Bazán, Marie Curie ou concepción Arenal.

Ademais, presentaron 16 baterías de iniciativas parlamentarias de control e impulso con outras tantas propostas para defender a igualdade de xénero e sinalar a paralización das iniciativas do Goberno galego neste sentido.