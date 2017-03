O comité de empresa de Ence en Pontevedra sinalou que o goberno local "ten culpa de moitas outras cousas", pero non do atraso da planta da biomasa. Así, confiou en que a dirección da pasteira siga tramitando ante a Xunta os permisos necesarios para poder construír a factoría en Lourizán de cara o próximo concurso de enerxía renovable.

En relación á retirada dos 74 millóns de euros comprometidos a este fin do plan de investimentos, e o anuncio de que se irá adiante coa fábrica de Huelva, o presidente do comité, Pedro Soto, afirmou que "non por iso deixarían de investir para facela aquí".

En alusión ao compromiso que lles trasladou o conselleiro delegado, Soto sinalou que "é unha pena que non se faga en Pontevedra" xa, posto que suporía "unha mellora nos custos de produción da pasta" que se produce na factoría de Lourizán. "E "todo o que a fai rendible é bo", engadiu.

Neste sentido, o sindicalista eximiu ao Concello de Pontevedra da culpa que inicialmente atribuíron responsables da Xunta ao goberno local por supostos "obstáculos" á consolidación de Ence. "Teñen culpa de moitas outras cousas, pero non disto", precisou.

PLAN SUPRAMUNICIPAL

Pedro Soto sinalou que a demora nos trámites que motivaron a decisión de Ence derívase da modificación do plan supramunicipal que "a empresa leva tempo solicitando e tardaría como mínimo un ano" e da autorización ambiental integrada, que leva polo menos outros doce meses de xestións.

A isto sumaríanse outros dous anos de prazo para a construción da planta de biomasa, que xeraría "uns 25 empregos directos e moitos máis indirectos" relacionados coa xestión da materia vexetal que se queimaría na devandita caldeira, a través de traballos nos montes.