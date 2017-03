A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, cuestionou este mércores "a repentina calma" do Concello de Vigo cos informes que debe redactar para a posta en marcha da futura estación intermodal. "Non nos deixa de sorprender", salientou.

Así o dixo ante o pleno do Parlamento en resposta á deputada do PPdeG Teresa Egerique, tras subliñar que a Xunta "leva traballando sen descanso moito tempo para que Vigo teña a primeira estación intermodal de Galicia" a pesar das "complicacións" derivadas da anulación xudicial do plan.

En concreto, deu conta de que a Xunta puxo "unha solución" a "un problema urbanístico municipal" a través da lei exprés, que permite tramitar proxectos considerados de interese público. Así pois, reivindicou que "a intermodal está a avanzar grazas ás xestións" do Goberno galego.

Precisamente neste contexto é no que lamentou o "moito tempo perdido" esperando polos trámites do concello. "Non foi áxil co procedemento de información pública; esperamos que sexa áxil co informe preceptivo que debe facer", recalcou, consciente de que, como pronto, estará listo "en abril".

Respecto diso, Teresa Egerique puxo en valor "o empeño constante" da Xunta no impulso da intermodal viguesa e contrastouno con "a actitude diametralmente oposta" do consistorio liderado polo socialista Abel Caballero, que optou por "romper con todo", como fixo leste mesmo mércores co transporte metropolitano.

Na súa última quenda, Ethel Vázquez fixo fincapé en que, se Vigo "ten de verdade interese" no proxecto da intermodal, debe "darlle a máxima prioridade" á tramitación dos documentos requiridos. Ademais, dixo que confía en que haxa "acordo" co concello no relativo aos accesos á estación.