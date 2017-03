O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, destacou que o Goberno galego destina cada ano "máis de 51 millóns de euros" a facilitar a formación e integración laboral das mulleres con políticas activas de emprego que chegan a "máis de 48.000" beneficiarias.

"Son medidas que marcan unha clara tendencia de discriminación positiva cara á muller e temos que seguir avanzando neste ano 2017, no que incrementaremos a intensidade da axuda ás mulleres", sinalou o conselleiro en resposta a unha interpelación da deputada socialista Noela Blanco, quen cuestionou ao titular de Economía sobre as medidas do Executivo autonómico para promocionar a igualdade.

Neste sentido, explicou que o seu departamento aumentará do "15 ao 25% a intensidade das axudas en todas as ordes de subvencións" dirixidas a políticas activas de emprego "para que esta discriminación positiva teña un beneficio directo nunha maior igualdade".

O titular de Economía destacou tamén que a Xunta "potenciará a igualdade nas empresas" galegas e mellorará este ano a conciliación por maternidade ou paternidade das persoas en Galicia cunha medida nova que beneficiará aos autónomos, aos que lles permitirá aumentar a bonificación do 100% das persoas contratadas ás 16 semanas.

"Toda unha serie de medidas que están a permitir traballar na igualdade desde o punto de vista laboral", asegurou Francisco Conde, que tamén incidiu en que a Xunta presentará "nas próximas semanas un novo plan de emprego en igualdade".

Todas estas medidas, segundo destacou o conselleiro, posibilitaron que a situación en Galicia mellorase. "Recuperamos case a totalidade do emprego feminino perdido durante a crise, en xaneiro de 2017 tiñamos 459.691 afiliadas", manifestou para asegurar que a brecha salarial "sitúase en mínimos históricos" e é "a segunda máis baixa da última década".

INTERVENCIÓN SOCIALISTA

Fronte ao conselleiro, a parlamentaria socialista Noela Blanco, que iniciou a súa intervención lembrando os abusos sufridos polas traballadoras do téxtil en Galicia, denunciou que "tres de cada catro persoas que traballan a tempo parcial" na Comunidade galega son "mulleres".

"A crise incidiu de forma especial nas mulleres", lamentou a deputada socialista, que instou á Xunta a pór "medidas" encima da mesa para liquidar a desigualdade laboral existente en Galicia.

Ademais, Noela Blanco tamén criticou que desde a súa chegada ao Goberno da Xunta, Feijóo "fixese unha voadura incontrolada de todas as iniciativas de igualdade no emprego que puxo en marcha o bipartito".

PLAN ESPECÍFICO PARA ORDES

Por outra banda, o deputado do BNG Xosé Luís Rivas Cruz, 'Mini', interesouse por saber se a Xunta desenvolverá un plan de reactivación do emprego na comarca de Ordes (A Coruña), onde unhas 400 mulleres sofren as consecuencias do "desastre" nas téxtiles Viriato e Grupo Deus.

Na súa quenda de resposta, o conselleiro de Economía, Francisco Conde, deu conta de que o xoves manterá unha nova reunión co comité de empresa do Grupo Deus e que xa se puxo en contacto coa empresa para que "enmiende" certas "carencias" do ERE exposto.

"Seguiremos velando por que os dereitos das traballadoras estean garantidos", recalcou, á vez que avanzou que se buscarán "alternativas" para "mellorar a empregabilidade e a inserción laboral" desas traballadoras téxtiles.