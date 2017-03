Os sindicatos celebran novamente por separado o 10 de marzo, Día da Clase Obreira Galega

Un ano máis os sindicatos celebrarán por separado o 10 de marzo, Día da Clase Obreira Galega. CC.OO. participará, como é habitual, no acto institucional organizado polo Concello de Ferrol ás 11,00 horas e celebrará a súa manifestación ás 19,00 horas. Mentres, a CIG organiza a súa propia ofrenda floral, sen acudir á institucional, e unha manifestación ás 20,00 horas.

Este ano, o secretario xeral de Comisións Obreiras, o ferrolán Ignacio Fernández Toxo, non asistirá aos actos programados por problemas de axenda. A responsable comarcal de CC.OO., Auri Vázquez, asegurou este mércores na presentación dos actos que o secretario xeral "sempre ten reservada" esta data pero este ano non vai poder acudir.

Baixo a lema 'Emprego e salarios dignos para unha vida digna', CC.OO. celebrará este 10 de marzo coa ofrenda floral institucional no monumento que lembra a Amador Rei e Daniel Néboa, asasinados o 10 de marzo de 1972 pola Policía franquista. Desde ese mesmo punto partirá a mobilización do sindicato, que terá o seu punto final na praza da Constitución.

Vázquez sinalou que a celebración destes actos enmárcase nunha mobilización reivindicativa da negociación colectiva, trazando un paralelismo cos feitos de 1972 nos que os traballadores da antiga Bazán loitaban pola "defensa das liberdades e un convenio colectivo propio".

Sobre a negociación colectiva, Jesús Ángel Castro, secretario de Acción Sindical de CC.OO. en Galicia, afirmou que cada vez está peor, xa que o pasado ano "non se asinou nin revisou ningún convenio de sector". O sindicalista acusou desta situación á reforma laboral do PP e remarcou que "é curioso que o que non lograron as balas estea a facelo o PP".

Pola súa banda, a CIG celebrará o 10 de marzo baixo a lema 'Recuperamos os nosos dereitos' cunha asemblea de delegados no local do sindicato ás 10,30 horas, unha ofrenda floral no monumento ás 12,00 horas e unha manifestación ás 20,00 horas, que sairá do local da central sindical para finalizar na praza do Himno Gallego.

Manuel Grandal, secretario comarcal da CIG, enmarcou estes actos nun "ano de loita" no que non descarta que se poida convocar unha folga xeral. De feito, esta mobilización vai encamiñada a crear conciencia de que "xa pasaron os tempos de resistencia e son os tempos de mobilizarnos para recuperar os dereitos perdidos", sinalou.

A precariedade laboral, o descolgue dos convenios, os contratos a tempo parcial e as xornadas extraordinarias que non se remuneran provocan "pobreza laboral" e son produto das diferentes reformas laborais, segundo o representante comarcal da CIG.

Grandal recalcou que mentres que en Europa os traballadores viron como os seus salarios incrementábanse en España "foi absolutamente ao revés", xa que "se incrementou en máis dun 18% os ingresos do capital e pola contra os salarios dos traballadores diminuíron un 11%". Unha brecha salarial que en Galicia "é moito máis grave" con comarcas como Ferrolterra con niveis de desemprego moi altos.

Entende Grandal que a correlación de forzas no Parlamento de España é unha "oportunidade" e que a clave é a mobilización. Por iso, defendeu que a clase traballadora debe presionar ao Goberno pero tamén "a aqueles que formando parte da oposición teñen a posibilidade de tirar abaixo as reformas laborais".

O secretario comarcal da CIG lembrou que a morte de Amador e Daniel produciuse nunha situación de represión na que loitaban por un convenio, pero tamén polas liberdades e por un futuro digno. "As liberdades cada vez máis están máis en perigo na nosa sociedade e o futuro cada vez está máis escuro", concluíu.