Fomento licita obras de rehabilitación do claustro da hospedaría do mosteiro de Santa María de Melón (Ourense)

O Ministerio de Fomento licitou, segundo publica o Boletín Oficial do Estado (BOE), as obras do claustro da hospedaría do mosteiro de Santa María de Melón (Ourense), na súa fase 1.

Os traballos iniciaranse no segundo semestre de 2017 e prevese un prazo de execución de 30 meses. O importe total ascende a uns 1,78 millóns de euros, que financia integramente Fomento dentro do programa de rehabilitación arquitectónica.

Santa María de Melón é un mosteiro cisterciense fundado no século XII e ocupado ata a desamortización de Mendizábal. Do edificio románico só consérvase o cruceiro e un das ábsidas. O resto é de estilo gótico. O conxunto foi declarado Ben de Interese Cultural con categoría de Monumento Histórico-Artístico en 1931.

O proxecto enmárcase no plan director do monumento, encargado pola Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia. Segundo explica o ministerio, propúxose a súa rehabilitación como hospedaría.

Así, nesta primeira fase abordarase a rehabilitación: en planta baixa, alta e cuberta das ás norte e oeste do claustro da hospedaría; da porta exterior de acceso ao atrio do mosteiro, e a recuperación e restauración do pavimento do citado claustro.